V Sloveniji trenutno intenzivno narašča število okužb z gripo, čeprav vrh okužb običajno nastopi šele januarja ali februarja, so pred dnevi sporočili iz sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva. V državo je medtem prispelo dodatnih 20.000 odmerkov cepiva proti grip.

Na Kliniki Golnik pa so sporočili, da zaradi visoke pojavnosti gripe in drugih respiratornih obolenj do preklica obiski niso dovoljeni. Pacienti, ki prihajajo na ambulantne preglede, morajo obvezno nositi zaščitno masko, so še sporočili iz klinike.

»Urgenca polna, postelj ni ... Kdo bo odgovarjal za smrti«

Svoje je glede gripe povedal tudi znani infektolog Federico Victor Potočnik. »Po dežurstvu: kaos. Gripe je toliko, da je skoraj zmanjkalo priključkov za kisik. Urgenca polna, postelj ni. Kadra ni, ker ga je Golobova totalna vojna proti zdravstvu odgnala. In ker so zamajali zaupanje v nas, se ljudje ne cepijo. In zbolijo. Kdo bo odgovarjal za smrti«, je zapisal na omrežju X.