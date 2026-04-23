STROŽJI POGOJI

ZZZS zaostruje pravila: bolniška pod večjim nadzorom, odslej bo pregled obvezen

Skupščina ZZZS je potrdila ukrepe za leti 2026 in 2027 ter novelo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. V ospredju so prihranki, ostrejši nadzor nad bolniškimi staleži in vse bolj napeta finančna slika zdravstvene blagajne.
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
N. P.
 23. 4. 2026 | 20:29
3:42
A+A-

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je sprejela ukrepe za uravnoteženje poslovanja v letih 2026 in 2027, s katerimi naj bi po ocenah zavoda letno prihranili 84,9 milijona evrov. Hkrati je potrdila tudi novelo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki posega predvsem v področje bolniških odsotnosti, nadomestil in nadzora nad ravnanjem zavarovancev.

Varčevalni paket sega na več področij. Med predlogi so preoblikovanje splošnega dogovora v program obveznega zdravstvenega zavarovanja, možnost razpisov za izvajanje izbranih zdravstvenih programov in strožji standardi kakovosti v bolnišnicah. Pri zdravilih ZZZS predlaga obvezno napotovanje h kliničnemu farmacevtu za ljudi, ki jemljejo deset ali več zdravil, uvedbo farmacevta predpisovalca za določene kronične terapije ter e lekarno. Med bolj občutljivimi ukrepi je tudi predlog, da bi imetniki dovoljenja za zdravila zavodu vrnili »40 odstotkov povečanja izdatkov za zdravila«.

Ne na račun zavarovancev

Ob razpravi so člani skupščine poudarili, da finančno krpanje sistema ne sme iti na račun zavarovancev. Zato so sprejeli sklepa, da skupščina »nasprotuje posegom v pravice zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo« ter da »nasprotuje posegom v obveznosti plačnikov prispevkov«.

Najopaznejše spremembe prinaša novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta določa, da lahko zavarovanec ostane brez nadomestila plače, če v času bolniške opravlja pridobitno delo ali ne upošteva navodil o ravnanju. Ob prvi kršitvi prejme opozorilo, ob ponovitvi v petih letih pa lahko sledi odvzem nadomestila za največ 30 dni. Ana Vodičar z ZZZS je ob tem pojasnila, da gre za »neto odvzem nadomestila«, kar pomeni, da bodo prispevki in davki poravnani, neto znesek pa bo ZZZS izterjal neposredno od zavarovanca.

Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec
Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec

Obvezen pregled pri zdravniku

Po novem bo moral zavarovanec najpozneje naslednji delovni dan ambulanti osebnega zdravnika sporočiti razloge za bolniški stalež. Pomembna novost je tudi obvezni osebni pregled pri izbranem zdravniku najpozneje četrti dan od nastopa bolniškega staleža ter pred prvo podajo predloga za podaljšanje odsotnosti. Pregled bo moral opraviti tudi vsak, ki bo v treh mesecih več kot dvakrat na kratkem bolniškem dopustu.

Na ZZZS odkrito pravijo, da želijo s spremembami »povečati odgovornost zavarovanih oseb, ko se odpira oziroma podaljšuje bolniški dopust, in zahtevati od izbranih osebnih zdravnikov, da so pri odpiranju bolniškega staleža bolj skrbni in odgovorni«. Sporočilo je jasno: nadzor bo strožji, pravila natančnejša, odgovornost pa večja tako za zavarovance kot za zdravnike.

V ozadju teh odločitev so tudi številke, ki niso nedolžne. V obdobju od januarja do marca 2026 je ZZZS pri obveznem zdravstvenem zavarovanju ustvaril skoraj 56 milijonov evrov primanjkljaja, pri dolgotrajni oskrbi pa skoraj 70 milijonov evrov presežka. Projekcija za konec leta kaže, da naj bi obvezno zdravstveno zavarovanje leto končalo s 13,7 milijona evrov primanjkljaja, dolgotrajna oskrba pa z 38,3 milijona evrov presežka.

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
