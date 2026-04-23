ZZZS zaostruje pravila: bolniška pod večjim nadzorom, odslej bo pregled obvezen

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je sprejela ukrepe za uravnoteženje poslovanja v letih 2026 in 2027, s katerimi naj bi po ocenah zavoda letno prihranili 84,9 milijona evrov. Hkrati je potrdila tudi novelo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki posega predvsem v področje bolniških odsotnosti, nadomestil in nadzora nad ravnanjem zavarovancev.

Varčevalni paket sega na več področij. Med predlogi so preoblikovanje splošnega dogovora v program obveznega zdravstvenega zavarovanja, možnost razpisov za izvajanje izbranih zdravstvenih programov in strožji standardi kakovosti v bolnišnicah. Pri zdravilih ZZZS predlaga obvezno napotovanje h kliničnemu farmacevtu za ljudi, ki jemljejo deset ali več zdravil, uvedbo farmacevta predpisovalca za določene kronične terapije ter e lekarno. Med bolj občutljivimi ukrepi je tudi predlog, da bi imetniki dovoljenja za zdravila zavodu vrnili »40 odstotkov povečanja izdatkov za zdravila«.

Ne na račun zavarovancev

Ob razpravi so člani skupščine poudarili, da finančno krpanje sistema ne sme iti na račun zavarovancev. Zato so sprejeli sklepa, da skupščina »nasprotuje posegom v pravice zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo« ter da »nasprotuje posegom v obveznosti plačnikov prispevkov«.

Najopaznejše spremembe prinaša novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta določa, da lahko zavarovanec ostane brez nadomestila plače, če v času bolniške opravlja pridobitno delo ali ne upošteva navodil o ravnanju. Ob prvi kršitvi prejme opozorilo, ob ponovitvi v petih letih pa lahko sledi odvzem nadomestila za največ 30 dni. Ana Vodičar z ZZZS je ob tem pojasnila, da gre za »neto odvzem nadomestila«, kar pomeni, da bodo prispevki in davki poravnani, neto znesek pa bo ZZZS izterjal neposredno od zavarovanca.

Obvezen pregled pri zdravniku

Po novem bo moral zavarovanec najpozneje naslednji delovni dan ambulanti osebnega zdravnika sporočiti razloge za bolniški stalež. Pomembna novost je tudi obvezni osebni pregled pri izbranem zdravniku najpozneje četrti dan od nastopa bolniškega staleža ter pred prvo podajo predloga za podaljšanje odsotnosti. Pregled bo moral opraviti tudi vsak, ki bo v treh mesecih več kot dvakrat na kratkem bolniškem dopustu.

Na ZZZS odkrito pravijo, da želijo s spremembami »povečati odgovornost zavarovanih oseb, ko se odpira oziroma podaljšuje bolniški dopust, in zahtevati od izbranih osebnih zdravnikov, da so pri odpiranju bolniškega staleža bolj skrbni in odgovorni«. Sporočilo je jasno: nadzor bo strožji, pravila natančnejša, odgovornost pa večja tako za zavarovance kot za zdravnike.

V ozadju teh odločitev so tudi številke, ki niso nedolžne. V obdobju od januarja do marca 2026 je ZZZS pri obveznem zdravstvenem zavarovanju ustvaril skoraj 56 milijonov evrov primanjkljaja, pri dolgotrajni oskrbi pa skoraj 70 milijonov evrov presežka. Projekcija za konec leta kaže, da naj bi obvezno zdravstveno zavarovanje leto končalo s 13,7 milijona evrov primanjkljaja, dolgotrajna oskrba pa z 38,3 milijona evrov presežka.