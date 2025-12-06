13-letnik pred množico ustrelil morilca

Po spletu je zakrožil videoposnetek iz Afganistana, ki prikazuje okoli 80.000 navdušenih ljudi, ki so se v torek zbrali na nogometnem stadionu v vzhodnem mestu Khost južno od Kabula in blizu meje s Pakistanom. Prišli so na javno usmrtitev. Na njej je najstnik, 13-letni fant, ustrelil moškega, ki je umoril 13 članov njegove družine, med drugim devet otrok in njihovo mamo. Morilec Mangal je bil usmrčen v skladu s šeriatskim pravom, saj so tako udejanjili »povračilno kazen«, znano kot qisas, kar je podobno načelu oko za oko.

Kar 80.000 navdušenih je gledalo javno linčanje. FOTO: Afp

»Družini žrtve so ponudili možnost odpuščanja in povračila, vendar so to zavrnili in vztrajali pri qisasu,« je v izjavi na družbenih omrežjih sporočilo vrhovno sodišče Afganistana. Čeprav v izjavi ni bilo navedeno, kdo je izvedel usmrtitev, je šlo za 13-letnega dečka, ki je bil v sorodu z umorjenimi. Sodišče je sporočilo, da bosta usmrčena tudi Mangalova sinova, ker sta pomagala očetu. Njuna smrt je odložena, dokler se v regijo ne vrnejo drugi sorodniki umorjene družine, da si bodo usmrtitev ogledali. To je bila že 11. javna usmrtitev, odkar so talibani leta 2021 ponovno prevzeli oblast po umiku ameriških sil. Bila je tudi največja, saj se je na stadionu zbralo 80.000 ljudi. Združeni narodi so javno usmrtitev obsodili kot nehumano in v nasprotju z mednarodnim pravom.