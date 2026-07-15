14.000 mrtvih zaradi vročine, letošnji junij marsikje najtoplejši od začetka meritev

Rekordni vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14.000 smrtnih žrtev, poroča Politico. Kot navaja, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini.

Najhuje je bilo v Nemčiji, kjer naj bi med rekordnim junijskim vročinskim valom umrlo približno 6800 ljudi več od pričakovanega. Strokovnjaki opozarjajo, da so visoke temperature še posebno nevarne za starejše in kronične bolnike. V Združenem kraljestvu so ocenili okoli 2200 dodatnih smrti, v Franciji približno 2000, v Belgiji 1740, v Španiji 810 in na Nizozemskem približno 480.

Najhuje je bilo v Nemčiji, kjer je umrlo približno 6800 ljudi več od pričakovanega.

Pri teh številkah ne gre nujno za ljudi, pri katerih je bila vročina uradno navedena kot neposreden vzrok smrti. Presežna umrljivost pomeni razliko med dejanskim številom umrlih in številom, ki bi ga glede na pretekla leta pričakovali v istem obdobju. Vročina lahko poslabša bolezni srca in ožilja, dihalne težave ter druga kronična obolenja, zato njene posledice pogosto niso takoj vidne v uradnih statistikah.

Na izrazit porast umrljivosti kažejo tudi podatki evropskega sistema EuroMOMO. V tednu od 22. do 28. junija so v 27 sodelujočih evropskih državah oziroma regijah zabeležili približno 10.650 smrti več od pričakovanega povprečja. Povečana umrljivost je bila najbolj opazna med starejšimi prebivalci, zlasti pri starejših od 75 let.

Junij 2026 je bil v večjem delu zahodne Evrope najtoplejši šesti mesec od začetka meritev. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj Celzija, dodatno nevarnost pa so povzročale izjemno tople noči, med katerimi se človeško telo ni moglo dovolj ohladiti. Prav dolgotrajna vročina brez nočnega olajšanja močno poveča obremenitev srca in drugih organov.