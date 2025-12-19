18-letnika, ki naj bi zažgala ikonično stolpnico, bi lahko že kmalu izpustili iz pripora

Dva 18-letnika, ki ju sumijo, da sta 17. novembra z nepremišljenim dejanjem sprožila požar v Vjesnikovem nebotičniku v Zagrebu, za zdaj ostajata v priporu v Remetincu – vsak v svoji celici. Po navedbah iz postopka bosta tam zagotovo do 3. januarja, do takrat pa mora Služba za elektronski nadzor preveriti, ali so na njunih domačih naslovih izpolnjeni tehnični pogoji (denimo povezava z internetom), da bi jima lahko pripor zamenjali za hišni pripor z elektronskimi zapestnicami. Preiskovalna sodnica Županijskega sodišča v Zagrebu je namreč odločala o predlogu državnega tožilstva, da se jima preiskovalni pripor zaradi nevarnosti ponovitve dejanja podaljša še za dva meseca. Namesto tega je presodila, da bi bilo mogoče uporabiti milejši ukrep – torej, da se pripor zamenja s hišnim priporom, če bodo izpolnjeni vsi pogoji. Če bo služba potrdila, da je vse pripravljeno, bi lahko mladeniča že sredi prvega tedna leta 2026 pripor prestajala doma.

Na fotografiji gasilec z vodnim curkom gasi velik požar, ki je zajel več nadstropij zapuščene Vjesnikove stolpnice v Zagrebu. FOTO: Stringer Afp

A zadeva še ni zaključena. Odločitev preiskovalne sodnice še ni pravnomočna. Nezadovoljna stran – v tem primeru tožilstvo – se lahko pritoži na zunajobravnavni senat. Če se bodo tožilci pritožili, bo senat do 3. januarja pravnomočno odločil, ali je hišni pripor upravičen ali ne. Z drugimi besedami: naslednji korak je lahko v rokah senata, če bo tožilstvo izkoristilo pritožbeno pot. Odvetnika osumljencev, Ivan Orešković in Petar Barbir, že od prvega dne pripora vztrajata, da bi morala njuna varovanca v hišni pripor. Poudarjata, da gre za dijaka zagrebških srednjih šol, ki doslej nista bila kazensko obravnavana, hkrati pa policijske in tožilske sume zavračata ter krivdo zanikata. Eden od njiju se je branil tudi z razlago, da sta stavbo zapustila mirno, da takrat ni gorelo nič in da sta za požar izvedela šele iz novic. Mlajši, mladoletni, ki so bili tisti čas prav tako v stavbi, pa naj bi po navedbah povedali drugače.

Vjesnikov nebotičnik, nekdaj prepoznaven simbol Zagreba, ima zapečateno usodo. FOTO: Damir Krajac/cropix

Ozadje primera preiskovalci povezujejo s trendom »Urbex« (urbanim raziskovanjem), pri katerem mladi vstopajo v zapuščene ali nedostopne objekte. Najprej naj bi v Vjesnik vstopila skupina mladoletnikov, ki so v stavbi raziskovali in se zadrževali, svoj obisk pa so snemali in fotografirali. Posnetke naj bi nato delili v skupini na WhatsAppu, kjer – vsaj po neuradnih informacijah – dvojice 18-letnikov ni bilo, fotografije pa so se razširile tudi po Snapchatu. Prav to naj bi nato prišlo do prijateljev enega od osumljencev. Ko je videl fotografije, naj bi se odločil, da želi v stavbo tudi sam, in se z vrstnikom dogovoril, da gresta »na ogled«.

Vjesnikov nebotičnik, nekdaj prepoznaven simbol Zagreba, pa ima po teh dogodkih že tako ali tako zapečateno usodo: po navedbah naj bi ga v prihodnje porušili v nadzorovanih razmerah – od znamenite stavbe naj kmalu ne bi ostalo nič več.