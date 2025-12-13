19. december bo dan resnice: skrivnostni leteči predmet bo najbližje Zemlji! Gre za komet ali nekaj več?

V zadnjem obdobju se po spletu širi zgodba o skrivnostnem objektu 3I/ATLAS, medzvezdnem obiskovalcu, ki je vstopil v naše Osončje in bo 19. decembra 2025 Zemlji najbližje. Nekateri mu lepijo etiketo »vesoljska ladja«, a večina astronomov ga razlaga kot komet. Te objave pogosto mešajo dejstva in domišljijo, zato se v istem trenutku pojavljajo tako pomirjujoča pojasnila kot alarmantni naslovi.

V središču razprav je teoretični fizik Avi Loeb s Harvarda, ki opozarja na domnevne »anomalije« in možnost, da objekt morda ni povsem naraven. Po njegovem bi bilo zmotno, če bi nenavadne lastnosti kar odpisali, saj bi lahko spregledali priložnost za novo znanje. Ob tem dodaja še bolj kontroverzni del: če bi bil 3I/ATLAS tehnološkega izvora, bi človeštvo tak scenarij težko naslovilo, ker zanj nimamo jasnih protokolov.

Senzacionalne razlage dodatno podžigajo različni javni komentatorji in samooklicani »poznavalci« nezemeljskega, ki objektu pripisujejo namene in sporočila – od »opazovanja« do »reševanja človeštva«. Prav tu nastane razpoka: eno so podatki iz opazovanj in izračunov tirnice, drugo pa zgodbe, ki jih vsak dan znova napihujejo družbena omrežja. Zato bo 19. december predvsem dan, ko bo 3I/ATLAS najbližje – teleskopi bodo delali s polno paro, splet pa prav tako. Eni bodo iskali nove podatke, drugi »znake«, tretji pa samo dober naslov.