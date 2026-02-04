22-letnica umrla na žičnici, ko se ji je nahrbtnik zataknil in je obvisela: poslavljajo se od nje

Družina avstralske državljanke je na zadnjo pot pospremila hčerko in deskarico na snegu Brooke Day iz Queenslanda, ki je umrla potem ko se ji je nahrbtnik zataknil za žičnico na smučišču, zaradi česar je obvisela v zraku. Pri tem je doživela srčni zastoj, poroča The Guardian.

Nesreča se je zgodila, ko je izstopala z žičnice, ko se ji je odpeti trak oziroma zaponka na njenem nahrbtniku zataknila za sedež, žičnica pa jo je vlekla po snegu, nato pa je obvisela v zraku. Zaposleni na smučišču je takoj pritisnil gumb za nujno zaustavitev. Dayovo so po domnevnem srčnem zastoju odpeljali v bolnišnico, vendar ni preživela.

»Vedno je pazila na varnost«

Družina je Brooke opisala kot napredno deskarko, ki je bila med vrstniki znana kot nekdo, ki izjemno pazi na varnost. To je bila njena četrta zimska sezona na Japonskem, imela pa je tudi usposabljanje za reševanje v primeru plazov. »Da bi zaščitila sebe in prijatelje, je Brooke v petek nosila plazovni reševalni nahrbtnik,« je družina zapisala v izjavi. »Tragično je, da se je prav ta nahrbtnik zataknil za žičnico.«

Od Dayove se je poslovil tudi njen klub avstralskega nogometa Maroochydore Roos, kjer so jo opisali kot »talentirano mlado nogometašico in cenjeno soigralko«, ki je bila »vedno pozitiven in živahen del ekipe«.

»Brooke je igrala za Roose v mlajših in članskih letih. Vedno je imela nasmeh na obrazu in kljub različnim oviram nikoli ni dovolila, da bi jo razočaranja zlomila,« so zapisali v objavi. Klub je dodal, da se je Dayova nedavno umaknila iz športa zaradi poškodbe in da je v času nesreče »delala in uživala na Japonskem«.

»Brooke je v službo prinašala veliko več kot le delavnost – njen nalezljiv smisel za humor, dobrota in živahen duh so osvetlili vsak prostor, v katerega je stopila. Njen sijaj, toplina in radost, ki jih je tako nesebično delila, ne bodo nikoli pozabljeni. Vedno bo imela posebno mesto v naših srcih in v našem klubu,« so zapisali.

Upravljavec smučišča napovedal okrepitev varnostnih ukrepov

Podjetje Tsugaike Gondola Lift Co, ki upravlja žičnice na smučišču, je v izjavi zapisalo: »Želimo izraziti najgloblje sožalje žalujoči družini in molimo za mir. Iskreno se opravičujemo vsem prizadetim, pa tudi vsem našim rednim obiskovalcem, za veliko skrb in nevšečnosti, ki jih je ta dogodek povzročil.«

Dodali so, da bodo v celoti sodelovali v preiskavi in »sprejeli konkretne korake, da preprečimo ponovitev takšnih nesreč, med drugim z okrepitvijo sistema upravljanja varnosti«.

Avstralsko ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino je v ponedeljek potrdilo, da »zagotavlja konzularno pomoč družini Avstralke, ki je umrla na Japonskem«. »Izrekamo najgloblje sožalje družini v tem težkem času,« je sporočil predstavnik ministrstva.