25 let po 11. septembru šokantno razkritje: FBI je te posnetke imel že nekaj dni po napadih (VIDEO)

Petindvajset let po terorističnih napadih 11. septembra 2001 so v javnost prišli doslej neobjavljeni posnetki, ki odpirajo nova vprašanja o tem, kaj so ameriške oblasti vedele o ljudeh, povezanih z napadalci. Posnetki prikazujejo Omarja al-Bayoumija, Savdijca, ki je dolga leta trdil, da je bil v ZDA zgolj študent, v družbi ljudi, ki so pozneje postali tesno povezani z Al Kaido.

BBC je prišel do videoposnetkov, na katerih se Bayoumi med drugim objema z Anwarjem al-Awlakijem, ki je pozneje postal eden najvidnejših ideologov Al Kaide na Arabskem polotoku. Na drugem posnetku oba sodelujeta pri paintballu v bližini San Diega, kjer skupina moških izvaja simulacije urbanega bojevanja in streljanja. Nekateri so oblečeni v vojaška oblačila.

FBI do posnetkov že nekaj dni po napadih

Še bolj presenetljivo je, da je FBI do teh posnetkov prišel le nekaj dni po napadih 11. septembra 2001. Bayoumija je takrat prijela britanska policija, med njegovimi stvarmi pa naj bi našli tudi risbo letala z matematično enačbo, povezano z letom in spuščanjem.

Po ugotovitvah BBC naj vsi agenti, ki so preiskovali Bayoumija, do teh dokazov ne bi imeli dostopa. Dokumentacija naj prav tako ne bi bila posredovana Komisiji za 11. september, ki je preiskovala okoliščine napadov, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Bayoumi sicer ni bil nikoli kazensko preganjan.

Trdil je, da Awlakija ni poznal

Eden od novih posnetkov je posebej pomemben. Nastal je januarja 1998 in prikazuje Bayoumija ter Awlakija v prisrčnem objemu. Bayoumi je namreč še leta 2021 med zaslišanjem v okviru tožbe družin žrtev zatrjeval, da Awlakija ni poznal. Drugi posnetki ga prikazujejo tudi na srečanjih z uradniki in pridigarji, povezanimi s savdskim ministrstvom za islamske zadeve.

Bayoumijevo ime so preiskovalci našli tudi na pogodbi za najem stanovanja, ki sta jo podpisala Nawaf al-Hazmi in Khalid al-Mihdhar. Oba sta bila med 19 ugrabitelji letal 11. septembra, sodelovala pa sta pri ugrabitvi leta American Airlines 77, ki je strmoglavil v Pentagon.

Družine žrtev v tožbi trdijo, da je Bayoumi omenjenima moškima po prihodu v Kalifornijo pomagal. Savdska Arabija in Bayoumi obtožbe o vpletenosti v napade ali predhodnem poznavanju načrtov ves čas odločno zavračata.

Velika tožba proti Savdski Arabiji

Posnetki so danes del dokaznega gradiva v obsežni tožbi družin žrtev napadov 11. septembra proti Savdski Arabiji. V njej svojci trdijo, da je bila država posredno vpletena v napade oziroma da so posamezniki, povezani s savdskimi oblastmi, pomagali bodočim ugrabiteljem. Ameriško sodišče je leta 2018 dovolilo nadaljevanje postopka. Pozneje so oblasti razkrile na tisoče strani dokumentov, fotografij in videoposnetkov, del gradiva pa so razkrili tudi po izvršni odredbi tedanjega predsednika Joeja Bidna.

Štiri ugrabljena potniška letala, skoraj 3000 mrtvih in prizori rušenja dvojčkov, ki so za vedno spremenili svet Teroristični napadi 11. septembra 2001 so pretresli ZDA in ves svet. Devetnajst pripadnikov Al Kaide je ugrabilo štiri potniška letala. Dve sta treščili v stolpa Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, tretje v Pentagon, četrto pa je strmoglavilo v Pensilvaniji, potem ko so se potniki uprli ugrabiteljem. V napadih je umrlo skoraj 3000 ljudi, med njimi številni gasilci, policisti in reševalci. Oba stolpa dvojčka sta se po silovitih trkih in požarih zrušila, prizori pa so se zapisali med najbolj pretresljive v sodobni zgodovini. Napade je izvedla teroristična mreža Al Kaida pod vodstvom Osame bin Ladna. Dogodek je sprožil ameriško vojno proti terorizmu, invazijo na Afganistan ter korenite spremembe varnostnih ukrepov na letališčih in v mednarodnem prometu. Posledice 11. septembra svet čuti še danes.

BBC je v okviru preiskave pregledal obsežen arhiv in se pogovarjal z nekdanjimi agenti ter preiskovalci, da bi ugotovil, kaj so ameriške oblasti dejansko vedele o Bayoumiju in zakaj nekaterih sledi niso podrobneje raziskale.

FBI ugotovitev BBC ni želel komentirati, Savdska Arabija in Bayoumi pa sta v preteklosti večkrat zanikala kakršnokoli vpletenost v napade 11. septembra.