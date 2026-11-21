Porota v Los Angelesu je v petek 30-letnega moškega spoznala za krivega, da je zanetil enega najbolj uničujočih požarov v zgodovini Kalifornije, v katerem je januarja lani umrlo 12 ljudi in zgorelo več kot 6800 poslopij. Sodbo Jonathanu Rinderknechtu, ki vztraja, da je nedolžen, naj bi izrekli marca, grozi mu do 40 let zapora. To je že drugo sojenje Rinderknechtu na zvezni ravni, saj je sodnik prvo sojenje zaradi nesoglasja med porotniki razglasil za neveljavno, poročajo tuje tiskovne agencije. Porotniki morajo namreč odločitev sprejeti soglasno.

Rinderknecht naj bi z vžigalnikom zanetil ogenj v naravi v bližini soseske Pacific Palissades pri Malibuju. Gasilci so sprva verjeli, da so požar pogasili, a je ta pod zemljo še vedno tlel, nakar se je tudi s pomočjo vetra razširil po celotni soseski.

Odvetnik obtoženega je trdil, da ni neposrednega dokaza, da je njegov klient odgovoren za požar. Menil je, da bi ta lahko bil posledica ognjemetov ob novem letu. Porota je to zavrnila, pri čemer so se sklicevali na video posnetke nadzornih kamer in analizo širjenja požara, ki da dokazujejo obtoženčevo krivdo. Poleg tega je obtoženi klepetalnega robota spraševal, ali je lahko posameznik kriv za to, da je s cigareto zanetil požar.

Rinderknecht je bil na zveznem sodišču v Los Angelesu spoznan za krivega namernega požiga. FOTO: Mona Edwards Reuters

Ob izreku sodbe Jonathanu Rinderknechtu se je njegov oče čustveno zlomil ob spoznanju, da se je sinova prihodnost v trenutku spremenila. Njegovo reakcijo si lahko ogledate na posnetku spodaj.

Januarja lani je na območju Los Angelesa divjal še en požar, ki naj bi ga zanetile iskre z električne napeljave, razširil pa se je prav tako zaradi močnega vetra. Skupno je v požarih umrlo 31 ljudi.