3000 pajkov tihotapili v umazanih nogavicah (FOTO)

Več kot 3000 tarantel so perujske oblasti zasegle na Mednarodnem letališču Jorgeja Cháveza v Limi, potem ko so med rutinsko kontrolo odkrile poskus tihotapljenja pajkov v Nemčijo. Skriti so bili v umazanih nogavicah, razporejenih v treh kovčkih, ki sta jih nosila dva nemška državljana in Poljak. Uslužbenci so med pregledom prtljage opazili nenavadno premikanje, kar je privedlo do podrobnejšega pregleda. »Opazili smo, da se nekaj premika. Med živalmi so tako majhni kot veliki primerki,« je pojasnila Cora Suarez, strokovnjakinja za nadzor prostoživečih živali pri perujski Nacionalni službi za gozdove in prostoživeče živali (SERFOR).

Po navedbah oblasti so bile tarantele skrite v 15–20 nogavicah v vsakem od treh kovčkov. Med zaseženimi primerki so bila jajčeca, mladi pajki in odrasle tarantele. Preiskovalci domnevajo, da so osumljenci živali nameravali pretihotapiti v Nemčijo in jih prodati zbirateljem ter ljubiteljem eksotičnih živali.

Hrošči med prigrizki Podoben primer so oblasti obravnavale lani v ZDA, ko so na letališču v Los Angelesu prestregle pošiljko 37 živih hroščev, skritih med japonskimi prigrizki. Ameriški cariniki so takrat ocenili, da je bila vrednost zaseženih žuželk okoli 1500 dolarjev.

Suarezova je pojasnila, da so takšne vrste med zbiratelji zelo iskane. »Te vrste so privlačne zaradi svoje barvitosti, velikosti in predvsem zato, ker so zanimive za zbiratelje,« je dejala.

Vse tri osumljence je pridržala perujska policija za okoljski kriminal. Primer zdaj obravnava specializirano tožilstvo za okoljske delikte. Gre za še en primer nezakonite trgovine z živimi živalmi, ki kljub strogim predpisom ostaja donosen posel. Ljubitelji eksotičnih vrst so za redke primerke pogosto pripravljeni odšteti visoke zneske, zaradi česar so tarantele, hrošči in druge nenavadne živali pogosta tarča tihotapcev.

V treh kovčkih je mrgolelo pajkov. FOTO: Afp