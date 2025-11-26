32.000 tisoč zaposlenih v Bruslju zahteva krajši delovni čas

Zaposleni v Evropski komisiji želijo krajši delovni čas, več dela na daljavo iz tujine in zaščito pred izgorelostjo. Izvršilni organ EU je začel notranjo revizijo, ki bi lahko privedla do radikalne preureditve te evropske institucije z 32.000 zaposlenimi, poroča bruseljski spletni medij Euractiv. Evropski uradniki so se prejšnji petek sešli z ekipo, zadolženo za obsežno revizijo delovnih praks v Evropski komisiji. Pri tem je številne zanimalo, ali obstajajo načrti za skrajšanje delovnega časa pod 40 ur na teden, poroča Euractivov bilten Rapporteur.

Evropski komisar za javno upravo in proračun Piotr Serafin je zaposlene pri komisiji spomnil, da revizija poteka v času pogajanj o prihodnjem proračunu EU. Po njegovih besedah vlade držav članic niso naklonjene financiranju večje Evropske komisije. »Verjamem, da se bo vzorec novih nalog brez novih virov nadaljeval tudi v prihodnosti,« je dejal komisar. »Bolj kot bomo sposobni pokazati, da se znamo prilagoditi novim prednostnim nalogam, bolj verodostojni bomo v tem pogajalskem procesu,« je poudaril.

Dodal je, da je države prosil, naj v novem proračunskem načrtu financirajo 2500 dodatnih zaposlitev v Evropski komisiji. Vendar je evropski diplomat za Euractiv povedal, da te niso naklonjene tej ideji. Številni zaposleni v Evropski komisiji želijo tudi možnost dela na daljavo iz tujine najmanj 30 dni letno. A Serafin je ta predlog zavrnil že v petek, češ da sedanjih deset dni tovrstnega dela na leto zadostuje. Za revizijo je v Evropski komisiji po navedbah Euractiva zadolžena skupina, v kateri je več kot 100 uslužbencev te institucije. Serafin bo njena priporočila konec prihodnjega leta predložil kolegiju komisarjev.