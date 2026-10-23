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43 let je bila obraz CNN-a, sedaj ima dovolj: »Nikoli ne bom zmogla pozabiti grozot Srebrenice« (VIDEO)

Christiane Amanpour, ena najbolj prepoznavnih televizijskih novinark na svetu, je napovedala odhod s CNN. V štirih desetletjih je poročala z najnevarnejših vojnih območij, iz oči v oči soočala svetovne voditelje in ustvarila nekaj najbolj nepozabnih trenutkov televizijskega novinarstva.
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Christine nikoli ni pozabila prizorov iz BiH. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 23. 10. 2026 | 16:48
7:13
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Ko je leta 1983 kot mlada pomočnica prestopila prag CNN, ji eden od pomembnih nadrejenih ni pripisal prav velike prihodnosti. Ocenil je, da ni primerna za tujo dopisnico, še manj pa za nastopanje pred kamerami. Štiri desetletja pozneje je Christiane Amanpour eno najbolj prepoznavnih imen svetovnega novinarstva. Te dni je sporočila, da se po 43 letih poslavlja od televizijske mreže, ki jo je pomagala postaviti na svetovni zemljevid.

Britansko-iranska novinarka, danes stara 68 let, je odločitev sporočila v ponedeljek, 19. oktobra. Pojasnila je, da je o njej razmišljala več mesecev in zaradi nje preživela tudi nekaj neprespanih noči. »Po več mesecih razmišljanja in nekaj neprespanih nočeh sem se odločila, da se razidem s CNN, svojim partnerjem zadnjih 43 čudovitih let,« je zapisala.

To sicer ne pomeni, da bo s televizijskih zaslonov izginila takoj. Januarja 2027 bodo njeno oddajo Amanpour začeli predvajati enkrat tedensko, maja se bo končala, junija pa bo dokončno zapustila CNN. Konec letošnjega leta se bo poslovila tudi od oddaje Amanpour & Company na ameriški javni televiziji PBS.

Rekli so ji, da ni za televizijo. Nato je prišla vojna

Svojo kariero je začela na najnižji stopnički CNN-ove redakcije v Atlanti, kot pomočnica pri mednarodnih novicah. Takrat nihče ni slutil, da bo prav ona postala eden najpomembnejših obrazov televizijske mreže. Mednarodno prepoznavnost ji je prineslo poročanje o zalivski vojni leta 1991. V času, ko so satelitski televizijski prenosi spreminjali način spremljanja svetovnih dogodkov, je CNN gledalcem omogočal neposreden vpogled v dogajanje na kriznih območjih.

Amanpourjeva je postala sinonim za takšno poročanje. Ni ostajala v varnih televizijskih studiih, temveč je odhajala na območja spopadov, med civiliste, vojake in ruševine. Kmalu je sledila vojna v Bosni in Hercegovini, ki je njeno kariero zaznamovala še globlje.

Sarajevo, Srebrenica in prizori, ki jih ni nikoli pozabila

V devetdesetih letih je Amanpourjeva redno poročala iz obleganega Sarajeva. Njene podobe iz porušenih stavb, na katerih je v zaščitnem jopiču stala pred kamero in opisovala dogajanje, so postale del zgodovine vojnega novinarstva. Med najbolj pretresljivimi izkušnjami se je pozneje spominjala aprila 1993, ko so med srbsko ofenzivo na Srebrenico evakuirali ranjene civiliste. Pred bolnišnico so prispeli tovornjaki, pokriti s ponjavami. Ko so jih odstranili, so novinarji in zdravstveni delavci zagledali hudo ranjene otroke. »Na to ne bom nikoli pozabila,« je o dogodku pozneje povedala v pričevanju, ki ga hrani ameriški Muzej holokavsta.

Poročanje iz Bosne je postalo eno njenih najpomembnejših novinarskih del. Leta 1993 je za prispevke o obleganju Sarajeva prejela prestižno Livingstonovo nagrado za mednarodno poročanje. Njena dela niso pokazala zgolj vojnih razmer, temveč so opozarjala tudi na odgovornost mednarodne skupnosti.

Eden najbolj znanih trenutkov njene kariere se je zgodil 3. maja 1994. Med neposrednim televizijskim pogovorom je iz obleganega Sarajeva ostro zaslišala takratnega ameriškega predsednika Billa Clintona. Očitala mu je neodločnost ameriške politike do vojne v Bosni in ga vprašala, zakaj njegova administracija ne ukrepa odločneje. Clinton se je znašel v neprijetnem položaju in začel zagovarjati svojo politiko. Posnetek njunega soočenja je postal eden najbolj znanih primerov novinarke, ki pred svetovnim občinstvom brez zadržkov postavlja težka vprašanja najvplivnejšemu politiku na svetu.

Njena neposrednost je prišla do izraza tudi leta 1993, ko se je srečala z generalom Ratkom Mladićem, pozneje pravnomočno obsojenim za genocid in druge vojne zločine. V arhivskem posnetku je mogoče videti napetost med poveljnikom bosanskih Srbov in novinarko, ki je spremljala posledice delovanja njegovih sil.

»Naša naloga je govoriti resnico, ne biti nevtralen«

Prav vojna v Bosni je močno oblikovala njen pogled na novinarsko nepristranskost. Amanpourjeva je večkrat poudarila, da objektivno poročanje ne pomeni nujno, da morajo novinarji vsaki strani pripisati enako odgovornost, če dokazi kažejo drugače. Takšno stališče ji je prineslo spoštovanje, pa tudi kritike tistih, ki so menili, da njeno poročanje ni dovolj nevtralno. V svoji poslovilni izjavi je znova poudarila načelo, po katerem želi delovati tudi v prihodnje: »Vedno govorite resnico, ne bodite nevtralni.« V desetletjih pred kamerami je poročala tudi iz Ruande, Afganistana, Iraka, Irana, Ukrajine in številnih drugih kriznih območij. Intervjuvala je predsednike držav, vojaške voditelje, žrtve vojn in zagovornike človekovih pravic.

Natančnega razloga za svojo odločitev o odhodu ni razkrila. Njena napoved prihaja v času pomembnih lastniških sprememb CNN. Medijska skupina Paramount Skydance je v začetku oktobra prevzela Warner Bros. Discovery, s tem pa tudi CNN. Amanpourjeva je že pred tem javno govorila o svojih pomislekih glede prihodnosti neodvisnega novinarstva. Ob napovedi odhoda je znova opozorila na politične, finančne in varnostne pritiske, s katerimi se soočajo novinarji. Kljub časovnemu sovpadanju ni potrdila, da je njen odhod posledica spremembe lastništva.

Predsednik CNN Mark Thompson je ob novici izrazil obžalovanje, a dejal, da po večmesečnih pogovorih razume njeno odločitev. Zahvalil se ji je za desetletja izjemnega novinarskega dela. Amanpourjeva je leta 2021 javno spregovorila tudi o diagnozi raka jajčnikov in poznejših ponovitvah bolezni, vendar zdravstvenih razlogov ni navedla kot vzroka za odhod.

Konec obdobja, ne pa tudi konec njene kariere

Čeprav zapušča CNN, se Amanpourjeva ne poslavlja od novinarstva. Nadaljevala bo podkast The Ex Files, ki ga ustvarja z nekdanjim možem, nekdanjim ameriškim diplomatom Jamesom Rubinom. Napovedala je tudi nove projekte, vendar podrobnosti še ni predstavila. V poslovilnem sporočilu se je posebej zahvalila snemalcem, producentom in drugim sodelavcem, s katerimi je desetletja potovala po vojnih območjih. Po njenih besedah so bili prav skupinsko delo, vztrajnost in iskanje resnice tisto, kar ji je omogočilo nadaljevati tudi v najnevarnejših razmerah.

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