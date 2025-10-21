  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DELTA DNEPRA

5000 Putinovih vojakov obtičalo na majhnih otokih, umirajo od lakote, vkrcanje na čoln pomeni smrt! (VIDEO)

Najnevarnejša fronta ukrajinske vojne.
dsff FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
dsff FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 21. 10. 2025 | 18:30
 21. 10. 2025 | 18:33
3:54
A+A-

Čeprav je ruska ideja o zavzetju otokov v delti Dnepra s taktičnega vidika smiselna, sami otoki ruskim napadalcem ne nudijo zavetja, saj poleg tega, da so izpostavljeni, niso dovolj logistično podprti in jim nenehno primanjkuje hrane, streliva in vode. Slednje nadomeščajo s pitjem vode iz reke.

»To območje je za Rusijo območje smrti«

To je slika, ki jo ukrajinski operaterji dronov vidijo skoraj vsak dan. V obupanem iskanju svobode se je tako skupina ruskih vojakov stlačila v majhen čoln in odplula z močvirnatega otoka v delti Dnepra. 

image_alt
Putinovo prizorišče olimpijade napadli z droni in raketami! Turisti bežali s plaž v podzemne garaže (VIDEO)

Zaviti v improvizirano kamuflažo iz trstičja in blata ležijo nizko v vodi v upanju, da bodo ozki kanali prikrili njihov pobeg nazaj na rusko okupirano ozemlje. Toda visoko nad njimi ukrajinski operaterji brezpilotnih letalnikov spremljajo vsak njihov gib. Kmalu meglo predre brezpilotni letalnik in se zaleti v čoln in eksplodira.

Otoki ležijo v prostrani delti Dnepra, labirintu močvirij, poraslih s trstičjem, in ozkih vodnih poti, ki tvorijo naravni varovalni pas južno od Hersona. Odkar so ukrajinske sile novembra 2022 osvobodile mesto, je reka postala dejanska frontna črta. Desni breg drži Ukrajina, medtem ko nizko ležeči, poplavam nagnjen levi breg zasedajo ruske čete.

To bežno, brutalno srečanje ujame resničnost življenja in smrti  na reki Dneper, kjer naj bi obtičalo na stotine ruskih vojakov.

»To območje je za Rusijo območje smrti,« je za The Telegraph povedal polkovnik Oleksandr Zavtonov iz 30. korpusa marincev Ukrajine. »Nimajo se kam skriti.« Nenehni leti brezpilotnih letal, topniški spopadi in nočni napadi so območje spremenili v eno najnevarnejših bojišč vojne, kjer se napredek meri v metrih, preživetje pa je pogosto odvisno od prikrivanja in vremenskih razmer.

Vojaki umirajo zaradi lakote

Ukrajinska obveščevalna služba trdi, da je v delti od januarja letos umrlo 5100 Rusov, poročajo pa tudi o vojakih, ki so zaradi pomanjkanja zalog umrli od lakote.

V ruskih napadih z droni na Ukrajino ubitih več ljudi

V regiji Černigiv na severu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj štirje ljudje, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Ruski napadi z droni so povzročili tudi gmotno škodo in daljše izpade oskrbe z električno energijo po celotni regiji. Več ljudi je bilo ranjenih tudi v napadih na južno regijo Herson.

Posnetki iz delte Dnepra so ujeli srhljiv prizor majhnih čolnov in improviziranih ladij, ki se trudijo priti iz gostih močvirnatih območij in v mnogih primerih jih ubijejo ukrajinski brezpilotni letalniki, ki jim nenehno sledijo.

»Zavzeti ne glede na izgube«

Rusi so sicer računali na poslabšanje vremena, dež, gosto meglo in močan veter, ki zaslepljuje brezpilotne letalnike, da bi prebili ukrajinske položaje. »Sovražnik poskuša delovati v majhnih skupinah in računa na učinek presenečenja. To olajšujejo dež, megla in močan veter, ki otežujejo delo brezpilotnih letalnikov na obeh straneh,« je pojasnil polkovnik Zavtonov. »Vendar jih nenehno spremljamo.«

Z bližajočo se zimo ukrajinski uradniki opozarjajo, da bi lahko fronta postala še bolj smrtonosna.  Poveljnik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk je tako dejal, da Rusi nenehno poskušajo prevzeti nadzor nad otoki, »ne glede na izgube svojih vojakov«.

»Če Rusom dovolite, da zasežejo nekaj ozemlja, bodo zagotovo šli naprej,« je dejal. »Toda tisti Rusi, ki se utrdijo na otokih, ne preživijo dolgo.«

Več iz teme

Rusija-Ukrajinadronivojna v UkrajiniRusijaDneper
ZADNJE NOVICE
20:05
Bulvar  |  Domači trači
NAVDIHUJOČE IZPOVEDI

Ločitev brez vojne: zgodbe znanih Slovenk in Slovencev o novem začetku

Redkokdo pomisli na ločitev, ko stopi pred oltar. A zgodi se tudi najbolj zaljubljenim. Kako naprej po tem, ko se ti sesuje svet, so nam zaupali številni znani.
Barbara Kotnik21. 10. 2025 | 20:05
19:51
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Renata obžaluje, da ni bila dovolj jasna že prej: »Ja, mora biti bogat«

Priznava, da se je na začetku eksperimenta morda premalo jasno izrazila glede svojih želja, kakšnega moža si želi.
21. 10. 2025 | 19:51
19:45
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Novi luksuzni žabi, to sta DS 8 in DS 4

DS 8 je izključno električni kupejevski križanec, DS 4 je na voljo tudi kot klasični in priključni hibrid.
21. 10. 2025 | 19:45
19:35
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TUDI IZSILJEVAL

To je Andrej, ki je bivši grozil, da bo cvilila. A to ni njegov edini greh

Andreju Puclju sodijo tudi zaradi poskusa izsiljevanja. Eden od oškodovancev se ga še danes zelo boji.
Aleksander Brudar21. 10. 2025 | 19:35
19:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZOR

Groza! Poglejte, kako je zagorel avto na štajerski avtocesti (FOTO)

Vozite previdno.
21. 10. 2025 | 19:20
19:09
Novice  |  Slovenija
MOTI GA MAŠA

Snemalec skritih kamer Kek tokrat nad Janševe: »Pri nagovarjanju vernih SDS ne pozna ovir«

Franci Kek se je obregnil ob 17. Pučnikov pohod na Boč, ki ga organizira največja opozicijska stranka.
21. 10. 2025 | 19:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Obresti padajo: kaj to pomeni za vaše prihranke?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Obresti padajo: kaj to pomeni za vaše prihranke?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Organizirane kriminalne združbe že napadajo mala in srednja podjetja

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Kaj pa, če imam premalo kosti?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki