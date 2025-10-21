5000 Putinovih vojakov obtičalo na majhnih otokih, umirajo od lakote, vkrcanje na čoln pomeni smrt! (VIDEO)

Čeprav je ruska ideja o zavzetju otokov v delti Dnepra s taktičnega vidika smiselna, sami otoki ruskim napadalcem ne nudijo zavetja, saj poleg tega, da so izpostavljeni, niso dovolj logistično podprti in jim nenehno primanjkuje hrane, streliva in vode. Slednje nadomeščajo s pitjem vode iz reke.

»To območje je za Rusijo območje smrti«

To je slika, ki jo ukrajinski operaterji dronov vidijo skoraj vsak dan. V obupanem iskanju svobode se je tako skupina ruskih vojakov stlačila v majhen čoln in odplula z močvirnatega otoka v delti Dnepra.

Zaviti v improvizirano kamuflažo iz trstičja in blata ležijo nizko v vodi v upanju, da bodo ozki kanali prikrili njihov pobeg nazaj na rusko okupirano ozemlje. Toda visoko nad njimi ukrajinski operaterji brezpilotnih letalnikov spremljajo vsak njihov gib. Kmalu meglo predre brezpilotni letalnik in se zaleti v čoln in eksplodira.

Otoki ležijo v prostrani delti Dnepra, labirintu močvirij, poraslih s trstičjem, in ozkih vodnih poti, ki tvorijo naravni varovalni pas južno od Hersona. Odkar so ukrajinske sile novembra 2022 osvobodile mesto, je reka postala dejanska frontna črta. Desni breg drži Ukrajina, medtem ko nizko ležeči, poplavam nagnjen levi breg zasedajo ruske čete.

To bežno, brutalno srečanje ujame resničnost življenja in smrti na reki Dneper, kjer naj bi obtičalo na stotine ruskih vojakov.

»To območje je za Rusijo območje smrti,« je za The Telegraph povedal polkovnik Oleksandr Zavtonov iz 30. korpusa marincev Ukrajine. »Nimajo se kam skriti.« Nenehni leti brezpilotnih letal, topniški spopadi in nočni napadi so območje spremenili v eno najnevarnejših bojišč vojne, kjer se napredek meri v metrih, preživetje pa je pogosto odvisno od prikrivanja in vremenskih razmer.

Vojaki umirajo zaradi lakote

Ukrajinska obveščevalna služba trdi, da je v delti od januarja letos umrlo 5100 Rusov, poročajo pa tudi o vojakih, ki so zaradi pomanjkanja zalog umrli od lakote.

Posnetki iz delte Dnepra so ujeli srhljiv prizor majhnih čolnov in improviziranih ladij, ki se trudijo priti iz gostih močvirnatih območij in v mnogih primerih jih ubijejo ukrajinski brezpilotni letalniki, ki jim nenehno sledijo.

»Zavzeti ne glede na izgube«

Rusi so sicer računali na poslabšanje vremena, dež, gosto meglo in močan veter, ki zaslepljuje brezpilotne letalnike, da bi prebili ukrajinske položaje. »Sovražnik poskuša delovati v majhnih skupinah in računa na učinek presenečenja. To olajšujejo dež, megla in močan veter, ki otežujejo delo brezpilotnih letalnikov na obeh straneh,« je pojasnil polkovnik Zavtonov. »Vendar jih nenehno spremljamo.«

Z bližajočo se zimo ukrajinski uradniki opozarjajo, da bi lahko fronta postala še bolj smrtonosna. Poveljnik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk je tako dejal, da Rusi nenehno poskušajo prevzeti nadzor nad otoki, »ne glede na izgube svojih vojakov«.

»Če Rusom dovolite, da zasežejo nekaj ozemlja, bodo zagotovo šli naprej,« je dejal. »Toda tisti Rusi, ki se utrdijo na otokih, ne preživijo dolgo.«