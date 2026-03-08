67-metrski asteroid YR4, ki grozi Zemlji, bi jo lahko za las zgrešil

Ko so asteroid konec leta 2024 odkrili, so astronomi sprva ocenili, da obstaja približno 3,1-odstotna verjetnost trka ob Zemljo. Nato so se napovedi spremenile, Zemljo naj bi skoraj zagotovo zgrešil, trčil pa bi lahko ob Luno. Obstajala naj bi približno 4,3-odstotna verjetnost, da bo 22. decembra 2032 prišlo do spektakularnega trka s hitrostjo okoli 61.000 kilometrov na uro, ki bi povzročil eksplozijo, jasno vidno tudi z Zemlje. Delci materiala, ki bi jih eksplozija izstrelila z lunine površine, bi lahko celo ustvarili kratek meteorski dež, ko bi drobni delci zgoreli v Zemljini atmosferi.

Novi izračuni pokazali napake v starih

Zdaj pa NASA sporoča, da tudi ta scenarij praktično ni zares mogoč. Astronomi so namreč pridobili nove podatke z uporabo vesoljskega teleskopa James Webb, ki je asteroid opazoval in zbiral podatke od 18. do 26. februarja. Na podlagi teh meritev so znanstveniki natančneje izračunali njegovo pot skozi vesolje. Ameriški NASA-in Jet Propulsion Laboratory je zato te dni uradno sporočil, da ni nobene možnosti, da bi asteroid zadel ne Luno, ne Zemljo. Luno naj bi preletel na razdalji približno 21.200 kilometrov.

Ni šlo za spremembo poti asteroida, ampak za slabo opremo

Raziskovalka NASE, Molly Wasser, je za medij The Sun pojasnila, da nova analiza ne pomeni spremembe poti asteroida, temveč boljše razumevanje njegovega položaja, ki je bilo sprva nekoliko napačno. Asteroidi te velikosti sicer običajno niso globalna grožnja, vendar bi ob morebitnem padcu lahko povzročili ogromno škodo na lokalni ravni. Podoben asteroid je Zemljo prešel tudi na božični dan leta 2024, ko je mimo našega planeta potoval na razdalji približno 830.000 kilometrov. Naslednje bližnje srečanje naj bi se zgodilo 17. decembra 2028, vendar tudi takrat ne pričakujejo nobene nevarnosti.

Asteroid so prvič zaznali s pomočjo sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Gre za avtomatiziran sistem teleskopov, namenjen zgodnjemu odkrivanju asteroidov, ki bi se lahko nevarno približali Zemlji. Njegova naloga je prav to – da znanstveniki pravočasno odkrijejo potencialno nevarne vesoljske objekte in lahko natančno spremljajo njihovo pot.