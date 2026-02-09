  • Delo d.o.o.
OMENJEN 14-TISOČKRAT

Afera Epstein trese tudi Hrvaško

Na prvi strani oporoke ime zdravnika Borisa Nikolića. Obsojeni pedofil in zvodnik se je zanimal za Hrvaško.
V dokumentih se pojavlja tudi ime diplomata Miroslava Lajčáka, ki je Epsteinu posredoval informacije o statusu nepremičnin nekdanje Jugoslavije v ZDA. FOTO: Afp
S. F.
 9. 2. 2026 | 11:10
Jeffrey Epstein je tik pred samomorom v zaporniški celici napisal oporoko, s katero ni samo razdelil svojega več kot pol milijarde dolarjev vrednega premoženja, ampak je razkril tudi podrobnosti iz svojega življenja. Dokument je v veliko pomoč preiskovalcem, ki raziskujejo njegovo življenje in tudi povezave enega najbolj razvpitih kriminalcev iz ameriške visoke družbe.

Že na prvi strani Epsteinove oporoke je hrvaško ime Boris Nikolić. Na Harvardu izobraženi zagrebški zdravnik, ki je bil tam tudi profesor, je bil eden glavnih svetovalcev Billa Gatesa. Jeffrey Epstein ga je izbral za nadomestnega izvršitelja svoje oporoke – to je Nikolić, ko je to izvedel, odločno zavrnil.

Kar 14.345-krat se ime Borisa Nikolića pojavi v Epsteinovih dokumentih.

Novinarji Jutarnjega lista, ki so se zakopali v javno objavljene Epsteinove dokumente – gre za tri milijone strani, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje –, so izbrskali, da so bile predatorjeve povezave s Hrvaško bolj tesne, kot bi si pred leti kdo mislil. Obsojeni pedofil in zvodnik se je zelo zanimal za Hrvaško in preverjal teren za morebitne naložbe. Nikolićevo ime se v Epsteinovih dokumentih pojavi kar 14.345-krat.

Jutarnji list opozarja, da to sicer še ne pomeni, da je Boris Nikolić storil kar koli nezakonitega ali nemoralnega, je pa bil del obsežne mreže okoli Epsteina. Kakšno vlogo je ob tem odigral, ni jasno, znano pa je, da se danes 56-letni Boris Nikolić, ki ima zelo uspešno kariero, o tem ni želel pogovoriti z novinarji.

Je pa gotovo, da sta si Hrvat in pedofil izmenjala več elektronskih sporočil ter si pisala o najlepših Hrvaticah oziroma manekenkah. Nikolić je imel visoko mnenje o videzu hrvaških žensk, malo manj dobro pa je bilo njegovo mnenje o državi, iz katere prihaja.

Jeffrey Epstein Hrvaška spolne zlorabe preiskava pedofilija Boris Nikolić
