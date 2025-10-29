Afere dieselgate kar noče biti konec

TOŽBE SE VRSTIJO

Množica Britancev zdaj toži Mercedes, Nissan, Ford, Renault in Stellantis.

Desetletje po aferi dieselgate, ki je nemškega proizvajalca avtomobilov Volkswagen stala najmanj 30 milijard evrov in je prinesla postopen zaton dizelskega pogona med osebnimi avtomobili, britanski tožniki tožijo konkurenčne proizvajalce. Po poročanju tiskovne agencije Reuters je to ena največjih skupinskih tožb v angleški sodni zgodovini. Lastniki dizelskih vozil, ki so jih med letoma 2012 in 2017 izdelali Mercedes, Ford, Nissan, Renault ter znamki Peugeot in Citroën (v lasti Stellantisa), trdijo, da so podjetja goljufala pri testih izpustov. Proizvajalce obtožujejo uporabe nezakonite ...