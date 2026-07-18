Agenti Tajne službe izgubili živce zaradi J. D. Vancea! Ne boste verjeli, kaj od njih zahteva

V ameriški Tajni službi menda vre zaradi podpredsednika ZDA J. D. Vancea. Pripadniki njegovega varovanja so vse bolj nezadovoljni z načinom, kako organizira svoja potovanja, saj jih izčrpavajo nenehni in neprimerni zahtevki v zadnjem trenutku.

Nezadovoljstvo je doseglo vrhunec ob podpredsednikovi zahtevi, da z vojaškim helikopterjem Marine Two prepeljejo njegovega mlajšega sina čez Washington, da ne bi zamudil ure golfa. Polet je bil nato zaradi slabega vremena odpovedan, eden od virov pa je v zasebnem sporočilu zapisal: »To je čisti nesmisel. Mike Pence in Kamala Harris nikoli nista zahtevala česa podobnega.« Drugi vir je dodal, da Vanceova ekipa nenehno spreminja urnike in se jih ne drži, kar davkoplačevalce stane celo premoženje.

Uporaba omenjenega helikopterja zahteva odobritev vojaškega urada Bele hiše, po ocenah obrambnega ministrstva iz leta 2022 pa ura letenja stane med 16.000 in 24.600 dolarjev. Pravilnik sicer izrecno ne prepoveduje uporabe državnega helikopterja v takšne namene, vendar viri poudarjajo, da je tovrstna zahteva brez primere in pomeni le še dodatno breme za agente, ki varujejo podpredsednikovo družino. J. D. Vance in njegova soproga Usha Vance, ki kmalu pričakujeta četrtega otroka, sta sicer v zadnjih mesecih z vojaškim helikopterjem že večkrat potovala v Virginijo, kjer sta iskala novo družinsko hišo.

Z vojaškim helikopterjem je želel prepeljati mlajšega sina čez Washington, da ne bi zamudil ure golfa. FOTO: Ken Cedeno Reuters

»Varnostniki so utrujeni, ker o ničemer niso obveščeni vnaprej, skoraj vse poti pa se razglašajo za neuradne oziroma zunaj protokola. Vance se obnaša, kot da je še vedno senator,« pojasnjujejo viri. Ogorčenje med agenti je šlo tako daleč, da so po poročanju medija The Independent začeli izdelovati celo lastne spominske značke in nalepke, s katerimi se norčujejo iz nastalega položaja. Na eni od njih je narisan ris, kar je aluzija na podpredsednikovo kodno ime Bobcat, ob njem pa sta kratici za »urnik bo določen pozneje« in slogan »Priprava. Zunaj protokola. Ponovi.« Druga značka v obliki šerifske zvezde nosi napis »Klub preživelih Bobcata zunaj protokola«.

Tiskovni predstavnik podpredsednika je očitke zavrnil in poudaril, da je družina Vance agentom izjemno hvaležna za njihovo delo ter da varovanje velike mlade družine s številnimi obveznostmi pač prinaša posebne izzive. Podobno je sporočil namestnik direktorja Tajne službe Matthew Quinn, ki je spomnil, da so dolg delovnik, pogosta potovanja in nenehno prilagajanje sestavni del njihovega poklica, s katerim varovancem poskušajo omogočiti čim bolj normalno življenje.

Kljub temu novinarka Carol Leonnig opozarja, da je takšno javno negodovanje znotraj agencije izjemno redek in resen signal. Ker je služba kronično preobremenjena in kadrovsko podhranjena, so nekateri agenti prepričani, da se od njih zahteva kraljevi tretma, kakršnega pri otrocih ameriških podpredsednikov doslej niso bili vajeni.