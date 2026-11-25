Šport odpira vrata dialogu, diplomacija v kopalkah deluje. To vztrajno dokazuje aktivist in plavalec Lewis Gordon Pugh, ki je med zadnjim podvigom premagal 15 kilometrov Hormuške ožine, da bi opozoril na okoljske posledice vojne v Iranu, predvsem na nevarnost iztekanja nafte in kemikalij iz poškodovanih ladij in tankerjev.

15 kilometrov je premagal.

Britanec, politolog in strokovnjak za mednarodno pravo, je izziv začel ob obali Omana in ga zaradi nevarnosti izvedel v več etapah v treh dneh. Skupno je v vodi preživel približno šest ur in pol na dan, že prvi dan pa se je moral 56-letnik umakniti na varno, saj je v bližini eksplodiral tanker, nato so območje začela preletavati še bojna letala, pozneje pa je bil priča celo napadu na ladjo za prevoz plina. V nekaj dneh je doživel nepopisno veliko grozot. Pogleda na gorečo ladjo in plamene, ki so se dvigali proti nebu, ter gladino vode, ki jo je zajel ogenj, ne bo pozabil nikoli, je pripovedoval po neverjetnem podvigu.

Ustaviti moramo vojno, odpreti morsko ožino in jo očistiti, poziva Pugh.

Nafta iz poškodovanih tankerjev in nevarne kemikalije ogrožajo delfine, želve in druge morske živali, pa tudi obale, koralne grebene in mangrove, glasno opozarja Pugh. Območje bo po njegovih besedah za obnovo potrebovalo več let, morda celo desetletij, posledice onesnaženja pa bodo občutile tudi prihodnje generacije. »Moje sporočilo je preprosto: ustaviti moramo vojno, odpreti morsko ožino in jo očistiti,« je poudaril.

Posledice onesnaženja bodo občutile tudi prihodnje generacije.

Plavanje v Hormuški ožini je sicer le eden od številnih podvigov Britanca, ki redno opozarja na varovanje vodnih ekosistemov. Prepričan je, pravzaprav dokazuje, da šport odpira vrata dialogu in spodbuja k razmišljanju o pomembnih okoljskih vprašanjih. Pugh je med drugim kot prvi preplaval območje severnega tečaja, leta 2023 pa je opravil 507 kilometrov dolg izziv po reki Hudson, da bi opozoril na pomen čistih rek. Njegove okoljske pobude so spodbudile k sklenitvi sporazumov o zaščiti več kot 3,5 milijona kvadratnih kilometrov ogroženih morskih območij.