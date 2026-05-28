Aktivisti protestirali globoko pod morjem

Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov vzdolž Srednjeoceanskega hrbta na arktičnem območju, in sicer na globini 2300 metrov, s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva: Prisluhnite znanosti!

»Z globokomorskega dna želimo dati glas vsem ekosistemom, ki sami ne morejo spregovoriti. Svetovni voditelji so se že zavezali k zaščiti 30 odstotkov svetovnih oceanov, zdaj pa je čas, da prisluhnejo znanosti in svoje obljube tudi uresničijo,« so bile besede vodilne znanstvenice Greenpeaceove odprave Deep Arctic Expedition Sandra Schöttner. Poudarila je, da okoljskih ciljev ne moremo doseči, če hkrati dopuščamo industrijsko izkoriščanje še neraziskanih in zelo ranljivih globokomorskih ekosistemov. »Skrajni čas je, da voditelji izpolnijo svoje zaveze in oceanom omogočijo priložnost za okrevanje.«

Protestni napis je na globino 2315 metrov pod morsko gladino spustilo sicer daljinsko vodeno podvodno vozilo in ga postavilo pred poljem hidrotermalnih izvirov, poimenovanim Lokijev grad (Loki's Castle), kjer črni dimniki iz globine bruhajo tekočino s temperaturo med 300 in 320 stopinj Celzija.

Območje velja za eno ključnih za razumevanje izvora življenja na planetu in bi lahko skrivalo pomembne odgovore na vprašanje, kako se je življenje na Zemlji začelo. Arktika je eno najbolj prizadetih območij na Zemlji, kjer so posledice podnebnih sprememb med najhitrejšimi in najizrazitejšimi. Odprava Deep Arcitc raziskuje arktične podvodne gore in polja hidrotermalnih izvirov. Norveška vlada je globokomorsko rudarjenje na območju omogočila leta 2024, vendar so bili načrti lani ustavljeni zaradi protestov okoljskih organizacij, ribičev in znanstvenikov.