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Alarm na meji z Rusijo! Poljska pošilja specialce, obveščevalci svarijo pred tem, kar bi se lahko zgodilo že v prihodnjih dneh

Zakaj je Kaliningrad tako občutljivo območje?
FOTO: Mikhail Metzel Afp/ Delo Ui

FOTO: Mikhail Metzel Afp/ Delo Ui

Zakaj je Kaliningrad tako občutljivo območje? FOTO: Delo Ui

Zakaj je Kaliningrad tako občutljivo območje? FOTO: Delo Ui

Vladimir Putin. FOTO: Mikhail Metzel Afp

Vladimir Putin. FOTO: Mikhail Metzel Afp

FOTO: Mikhail Metzel Afp/ Delo Ui
Zakaj je Kaliningrad tako občutljivo območje? FOTO: Delo Ui
Vladimir Putin. FOTO: Mikhail Metzel Afp
M. U.
 3. 11. 2026 | 11:44
 3. 11. 2026 | 11:44
3:58
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Na vzhodu Evrope se stopnjuje napetost. Poljska je ob meji z rusko Kaliningrajsko oblastjo sprožila posebno varnostno operacijo in na območje poslala dodatne policiste, med njimi tudi protiteroristične enote. Razlog? Obveščevalne službe so opozorile na možnost sabotaž in celo vdorov oboroženih skupin z ruskega ozemlja. Poljske oblasti ne želijo ničesar prepustiti naključju.

Vladimir Putin. FOTO: Mikhail Metzel Afp
Vladimir Putin. FOTO: Mikhail Metzel Afp

Razmere so dovolj resne, da so na sedežu poljske policije ustanovili poseben operativni poveljniški center, ki usklajuje delovanje varnostnih sil. Policisti sodelujejo z vojsko, obmejno stražo in obveščevalnimi službami.

Vodja poljske policije Marek Boroń je za poljski radio RMF FM potrdil, da operacija poteka v Varmijsko-mazurskem in Podlaškem vojvodstvu. Na območje so napotili tudi policiste iz drugih delov države.

Obveščevalci opozorili na možnost vdora oboroženih skupin

Po informacijah poljskega radia so poljska vojaška obveščevalna služba in zavezniške obveščevalne agencije že prejšnji teden opozorile na nevarnost sabotaž ob ruski meji. Med možnimi scenariji naj bi bili tudi nezakoniti prehodi meje oboroženih skupin. Boroń je pojasnil, da varnostne sile ukrepajo na podlagi informacij, ki so jih prejele tudi od zunanjih služb. Njihova glavna naloga je zaščititi prebivalce in pomembno infrastrukturo pred morebitnimi napadi oziroma sabotažami. Poljske oblasti ob tem poudarjajo, da gre za preventivne ukrepe. Za zdaj ni potrditve, da bi do napovedanega vdora ali sabotaže že prišlo.

Zakaj je Kaliningrad tako občutljivo območje?

Kaliningrad je ruska eksklava ob Baltskem morju, ločena od preostalega ruskega ozemlja. Meji na Poljsko in Litvo, ki sta obe članici zveze Nato.

Območje ima velik strateški pomen, saj Rusiji zagotavlja vojaško prisotnost ob Baltskem morju, v neposredni bližini ozemlja zavezništva. Posebej občutljiv je tako imenovani Suvalški koridor, ozek pas ozemlja med Kaliningradom in Belorusijo, tesno rusko zaveznico. Gre za kopensko povezavo med Poljsko in Litvo, prek katere so baltske države povezane s preostalimi članicami Nata. V primeru širšega vojaškega spopada bi lahko bila ta povezava posebej ranljiva.

Zakaj je Kaliningrad tako občutljivo območje? FOTO: Delo Ui
Zakaj je Kaliningrad tako občutljivo območje? FOTO: Delo Ui

Načrtujejo tudi velike vojaške vaje

Dodatno pozornost vzbuja napoved mednarodnih vojaških vaj, ki bodo na Poljskem potekale med 9. in 22. novembrom. Po poročanju Večernjega lista naj bi na vojaškem vadišču v Nowi Dębi na jugovzhodu države sodelovalo približno 2800 vojakov iz več evropskih držav. Vaje tako imenovane koalicije voljnih bodo namenjene preverjanju, kako hitro bi lahko mednarodne sile napotili v Ukrajino po morebitni sklenitvi premirja. Njihov namen bi bil odvračanje Rusije od ponovnega začetka spopadov.

Osrednjo vlogo naj bi imeli francoski in britanski vojaki, pridružili pa naj bi se jim tudi predstavniki Estonije, Litve, Nemčije, Nizozemske, Španije, Švedske in Belgije. Združene države Amerike naj pri vajah ne bi neposredno sodelovale.

Poljska ne želi tvegati

Poljska policija je zavrnila tudi ugibanja, da je povečana pripravljenost varnostnih sil povezana z notranjepolitično krizo zaradi ustavnega sodišča. Poudarili so, da so ukrepi povezani z morebitnimi varnostnimi grožnjami. Za zdaj ostaja najpomembnejše vprašanje, ali se bodo opozorila obveščevalnih služb uresničila. Poljska je svoje enote že razporedila, a morebitni sabotažni napadi oziroma vdori oboroženih skupin za zdaj ostajajo opozorilo, ne potrjen dogodek.

 

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