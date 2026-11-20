Na Poljskem je zjutraj zavladala napetost. Zaradi nevarnosti napada iz zraka so na vzhodu države zavijale sirene, prebivalce so pozvali, naj poiščejo zavetje, vojska pa je v zrak poslala bojna letala. Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi posnetek domnevne eksplozije v bližini ukrajinske meje. Oblasti preverjajo, ali je neznani leteči objekt vdrl v poljski zračni prostor.

»POZOR! POZOR! POZOR! Nevarnost napada iz zraka. Poiščite varno mesto. Upoštevajte navodila pristojnih služb. Počakajte na nadaljnja sporočila,« se je glasilo opozorilo poljskega vladnega centra za varnost.

Opozorila so prejeli prebivalci številnih okrožij v regijah Lublin in Podkarpavje, med drugim v mestih Lublin, Chełm, Zamość, Rzeszów, Przemyśl in Krosno.

Predstavnik regionalnih oblasti v Lublinu Marcin Bubicz je potrdil sprožitev alarma. Okoli 7.30 zjutraj so ga po umiritvi razmer preklicali.

Kaj je preletelo poljsko mejo?

Poljska vojska je začela preverjati, ali je med ruskimi napadi na Ukrajino v njen zračni prostor vdrl neznani leteči objekt. Operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil je sporočilo, da pregleduje radarske zapise in preverja morebitno grožnjo. Podrobnejše informacije naj bi objavili po potrditvi vseh okoliščin. O dogodku se je oglasil tudi poljski premier Donald Tusk. Povedal je, da je od ministrov prejel poročila o razmerah na območju Biłgoraja po kršitvi zračnega prostora. Ob tem je zagotovil, da trenutne nevarnosti iz zraka ni, pristojne službe pa so na terenu.

Kamera naj bi ujela eksplozijo

Na družbenih omrežjih so se medtem pojavili posnetki nadzornih kamer, ki naj bi prikazovali eksplozijo okoli 6.35 v bližini kraja Chmielek v okrožju Biłgoraj, približno 46 kilometrov od meje z Ukrajino. Na posnetku je domnevno viden nenaden blisk, ki mu sledi eksplozija. Za zdaj še ni potrjeno, kaj je eksplodiralo oziroma ali je šlo za raketo, brezpilotni letalnik ali drug objekt. Pred tem so ukrajinski kanali za spremljanje zračnih napadov poročali o možnosti, da je ruska raketa prečkala ukrajinsko-poljsko mejo. Te navedbe še niso bile dokončno potrjene.

V zrak bojna letala, otroci v zaklonišča

Poljska vojska je zaradi nevarnosti že okoli 3.30 zjutraj aktivirala bojna letala. Pri tem jih je podpiralo tudi zavezniško letalo za oskrbo z gorivom Airbus A330 MRTT. Vojska je dodatno okrepila pripravljenost protizračne obrambe. Zaradi vojaških aktivnosti so začasno ustavili tudi polete na letališču v Rzeszówu. Razmere so vplivale celo na šole. V regiji Podkarpavje so otroke, ki so že prišli k pouku, premestili v zaklonišča oziroma na varna mesta. Drugim so svetovali, naj ostanejo doma.