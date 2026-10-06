Alarm v Evropi! Napadeni trgovski ladji pri Bolgariji, v zrak poleteli lovci F-18

Dve trgovski ladji sta bili v bolgarski izključni ekonomski coni v Črnem morju zadeti z brezpilotnimi letalniki. Ena je potonila, vseh 18 članov posadke druge ladje pa so rešili. Eden je utrpel hude opekline, drugi poškodbo glave, več članov posadke pa je bilo lažje poškodovanih. Zaradi brezpilotnikov v bližini meje z Ukrajino so alarm sprožili tudi v Romuniji.

Incident v Črnem morju se je zgodil okoli 3. ure zjutraj, poroča portal BNT News. Na ladji ABLE, ki pluje pod zastavo Palaua, je izbruhnil velik požar.

Mornarje so prepeljali na plovila bolgarske mornarice in mejne policije ter jih napotili proti Varni.

Ladja Alfa Vatan, ki pluje pod zastavo Toga, je utrpela kritične konstrukcijske poškodbe in potonila vzhodno od bolgarske obale. Za zdaj niso našli še nobenega člana njene posadke. Še vedno ugotavljajo, čigavi brezpilotni letalniki so napadli ladji.

Bolgarski premier Rumen Radev nagovarja medije po incidentu v bolgarski gospodarski coni v Črnem morju, kjer so brezpilotniki potopili eno ladjo in poškodovali drugo, v Sofiji v Bolgariji. FOTO: Spasiyana Sergieva Reuters

Bolgarski premier Rumen Radev je zaradi incidenta sklical sestanek s predstavniki ministrstev za obrambo, notranje zadeve, promet ter okolje in vode, predsedniške institucije in varnostnih služb, poroča agencija BTA.

Alarm tudi v Romuniji

Pred tem so v severnem in vzhodnem delu romunskega okrožja Tulcea izdali opozorilo RO-Alert, potem ko so v ukrajinskem zračnem prostoru blizu meje z Romunijo zaznali dva zračna cilja, je sporočilo romunsko obrambno ministrstvo.

Dve španski letali F-18, ki sodelujeta v okviru okrepljenega varovanja zračnega prostora, sta vzleteli iz 57. letalske baze Mihail Kogălniceanu, poroča Digi24.

Nacionalni vojaški poveljniški center je o ukrepih za opozarjanje prebivalstva obvestil Generalni inšpektorat za izredne razmere, opozorilo RO-Alert pa so poslali ob 2.20. Romunsko obrambno ministrstvo je ob tem navedlo, da do vdora v romunski zračni prostor ni prišlo.