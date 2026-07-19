Alarm v Nemčiji, omenja se možen napad na državo! Raven varnostne grožnje je postavljena na »visoko«

Minister Alexander Dobrindt opozarja na možne napade na infrastrukturo, posameznike in institucije po vsej državi. Nemčija je dvignila raven varnostne grožnje na »visoko« zaradi povečanega tveganja morebitnih napadov, je izjavil minister za notranje zadeve Alexander Dobrindt in opozoril, da obveščevalni podatki kažejo na konkretne načrte za napade na državo, je v soboto poročala agencija Reuters.

»To pomeni, da je treba v Nemčiji v vsakem trenutku računati s tveganjem napada,« je dejal Dobrindt. Dodal je, da so »načrti za napade na državo jasno razvidni« ter da so med možnimi tarčami infrastruktura, posamezniki in institucije.

Alexander Dobrindt FOTO: Axel Schmidt, Reuters

Nemčija je v zadnjih letih zabeležila več smrtonosnih napadov.

V zadnjih letih več smrtonosnih napadov

Nemško ministrstvo za notranje zadeve se ni takoj odzvalo na Reutersovo poizvedbo za dodatna pojasnila o razlogih za dvig ravni varnostne grožnje. Nemčija je v zadnjih letih zabeležila več smrtonosnih napadov. Savdski zdravnik je bil prejšnji mesec obsojen na dosmrtni zapor, ker je decembra 2024 z najetim BMW-jem zapeljal med obiskovalce božičnega sejma v Magdeburgu, pri čemer je umrlo šest ljudi, več kot 300 pa jih je bilo ranjenih.

V drugem primeru je nemško sodišče lani spoznalo sirskega državljana za krivega napada z nožem na festivalu v Solingenu leta 2024, ki ga je motivirala ideologija Islamske države. V napadu so bile ubite tri osebe, deset pa jih je bilo ranjenih, poroča Jutarnji.hr.