Alarm zaradi injekcij za hujšanje: prijavljenih več kot 200 smrti

Britanskemu regulatorju za zdravila so prijavili več kot 200 smrtnih primerov, pri katerih obstaja sum na povezavo z zdravili iz skupine GLP-1. Gre za zdravila, ki se uporabljajo za hujšanje in zdravljenje sladkorne bolezni. Britanska Agencija za zdravila in zdravstvene proizvode (MHRA) ob tem poudarja, da prijava sama po sebi še ne pomeni, da je bilo zdravilo tudi vzrok smrti.

Podatki iz sistema Yellow Card kažejo tudi več kot 158.000 prijav domnevnih neželenih učinkov in drugih nezaželenih reakcij, povezanih s temi zdravili. Sistem omogoča bolnikom, njihovim svojcem in zdravstvenim delavcem, da prijavijo morebitne stranske učinke.

MHRA opozarja, da teh podatkov ni mogoče razumeti kot dokaz neposredne vzročne povezave. Pomenijo le, da je prijavitelj posumil, da bi bilo zdravilo lahko povezano z neželeno reakcijo ali smrtnim izidom.

Največ prijav za Mounjaro

Pri tirzepatidu, učinkovini zdravila Mounjaro, so zabeležili 106.189 prijav domnevnih neželenih reakcij in 120 smrtnih primerov.

Pri semaglutidu so prijavili 48.089 neželenih reakcij in 59 smrti. Semaglutid vsebujejo zdravilo za hujšanje Wegovy ter zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni Ozempic in Rybelsus.

Pri liraglutidu, ki se za hujšanje trži pod imenom Saxenda, so zabeležili 4491 prijav morebitnih neželenih reakcij in 37 smrtnih primerov.

Skupno gre pri teh treh učinkovinah za 216 prijavljenih smrti. Regulator znova opozarja, da to ne pomeni, da so zdravila v vseh teh primerih povzročila smrt.

Najpogostejše so prebavne težave

Velik del prijavljenih neželenih učinkov je povezan s prebavili. Pri tirzepatidu so zabeležili več kot 65.000 takšnih prijav, pri semaglutidu pa skoraj 29.000.

Med prijavljenimi reakcijami so tudi motnje živčnega sistema, pri tirzepatidu pa se je več kot 2000 prijav nanašalo na psihiatrične motnje. Med pogostimi stranskimi učinki zdravil GLP-1 so slabost, bruhanje, driska in zaprtje. MHRA je letos dodatno okrepila opozorila glede tveganja za akutni pankreatitis, tudi zaradi redkih hudih in smrtnih primerov.

»Tako kot pri vseh zdravilih tudi varnost zdravil GLP-1 nenehno spremljamo, vključno z novimi ugotovitvami iz spontanih prijav in znanstvenih objav,« je sporočil tiskovni predstavnik MHRA.

Regulator dodaja, da bodo bolnike in zdravstvene delavce obvestili, če bodo ugotovili nova varnostna tveganja. Po trenutno dostopnih dokazih koristi zdravil GLP-1 še vedno presegajo morebitna tveganja, kadar se uporabljajo skladno z odobrenimi indikacijami.