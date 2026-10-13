Alarm zaradi suma ugrabitve letala! Hrvaška dvignila vojaškega lovca, potniško letalo nato vstopilo v Slovenijo

Prava drama se je danes odvijala na nebu nad Hrvaško. Zaradi suma ugrabitve potniškega letala so hrvaške oborožene sile v zrak poslale bojno letalo rafale, ki je prestreglo civilno letalo na poti iz Grčije v Nemčijo. Letalo so označili za morebitno grožnjo, po posredovanju hrvaške vojske pa je nadaljevalo pot in vstopilo v slovenski zračni prostor, navaja Večernji list.

Zaradi suma ugrabitve potniškega letala so hrvaške oborožene sile v zrak poslale bojno letalo rafale, ki je prestreglo civilno letalo na poti iz Grčije v Nemčijo. (Simbolična fotografija) FOTO: Delo Ui

Hrvaško obrambno ministrstvo (MORH) je sporočilo, da je njihov vojaški lovec danes ob 11.02 nad območjem Korenice prestregel potniško letalo boeing, registrirano na Malti. Razlog za nujno posredovanje je bil posebej zaskrbljujoč: civilno letalo je oddajalo signal, ki označuje ugrabitev letala.

Po informacijah centra za nadzor in poročanje v Italiji je imelo letalo na transponderju nastavljeno kodo 7500, ki v letalstvu pomeni ugrabitev. Zaradi tega je Natovo združeno poveljstvo za zračne operacije v španskem Torrejónu letalo označilo za morebitno grožnjo in ukazalo vzlet hrvaškega vojaškega lovca.

Vojaški lovec prestregel letalo, nato je sledil prelet proti Sloveniji

Hrvaški pilot je potniško letalo prestregel, ga vizualno identificiral in z njim vzpostavil radijsko zvezo. Ob 11.18 je opravil bojno zračno patruljiranje na območju med Reko in Delnicami ter letalo pospremil iz hrvaškega zračnega prostora. Le dve minuti pozneje, ob 11.20, je potniško letalo vstopilo v slovenski zračni prostor, je sporočilo hrvaško obrambno ministrstvo. Za zdaj iz objavljenih informacij ni razvidno, ali je bila na krovu dejansko ugrabitev oziroma zakaj je letalo oddajalo alarmno kodo.

O dogajanju obveščen tudi premier Plenković

Kako resno so hrvaške oblasti vzele dogajanje, kaže tudi dejstvo, da so se v usklajevanje odziva vključili najvišji predstavniki vlade.

Podpredsedniki hrvaške vlade in ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović in Oleg Butković so bili med operacijo v stiku s premierjem Andrejem Plenkovićem in hrvaškim vojnim letalstvom.

Hrvaško obrambno ministrstvo je po koncu operacije poudarilo hitro odzivnost in usposobljenost svojih vojaških pilotov. Hrvaška sicer od 1. januarja 2026 z lovci rafale samostojno nadzira in varuje svoj zračni prostor v okviru Natovega integriranega sistema zračne in protiraketne obrambe.