Alberta bi se odcepila, enotnost Kanade se je sicer že večkrat znašla na preizkušnji

Prebivalci Alberte bodo oktobra na referendumu glasovali o tem, ali naj njihova provinca še naprej ostane del Kanade. Kanadski premier Mark Carney pa jih je te dni opozoril, naj bodo previdni, saj se morda ne zavedajo vseh posledic morebitne odcepitve, in referendum primerjal s tistim o brexitu, po katerem je Velika Britanija zapustila EU. »Na lastne oči sem videl, kaj se je zgodilo v Združenem kraljestvu. Še deset let kasneje poskušajo popraviti nekaj, za kar ljudje niso dali svojega glasu, a so na koncu dobili prav to,« je po poročanju AFP dejal Carney.

Britanci pred referendumom leta 2016 niso bili dovolj dobro obveščeni o posledicah, ki jih bo prinesel glas za brexit, je dejal. Kanadski premier, ki je vodenje vlade v Ottawi prevzel marca lani, je v času, ko so se odvijali dogodki v zvezi z brexitom, opravljal vlogo guvernerja centralne banke Združenega kraljestva. Na tem položaju je bil med letoma 2013 in 2020, ko je Velika Britanija tudi dokončno izstopila iz Evropske unije.

Nevaren blef

Volivci v Alberti bodo na referendumu 19. oktobra sicer odgovorili na naslednje vprašanje: Ali bi morala Alberta ostati provinca Kanade ali bi morala vlada Alberte začeti pravni postopek v skladu s kanadsko ustavo za izvedbo zavezujočega pokrajinskega referenduma o tem, ali naj se Alberta loči od Kanade? »Nekateri ljudje pravijo, da je to začetek pogajalskega procesa, za nekatere pa je to začetek dejanske ločitve,« je še dejal Carney in dodal, da gre za nevaren blef.

Glede na javnomnenjske ankete, na katere se sklicuje AFP, okrog 30 odstotkov od približno pet milijonov prebivalcev Alberte podpira neodvisnost. Gibanje je zraslo na že dolgo prisotnem občutku, da odločevalci v Ottawi Alberto prevečkrat spregledajo. Nekateri menijo tudi, da zvezna vlada izvaja prevelik pritisk na vplivno naftno industrijo. Enotnost Kanade se je sicer že večkrat znašla na preizkušnji; provinca Quebec je že dvakrat glasovala proti neodvisnosti, nazadnje leta 1995, ko je bil rezultat izjemno tesen. Kanada je potem določila posebna pravila glede možnosti odcepitve, zaradi katerih bi bila pred Alberto tudi v primeru uspeha zagovornikov samostojne poti na oktobrskem glasovanju še dolga in negotova pot.