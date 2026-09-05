Aleksandar Vučić ne bo več mogel kandidirati za predsednika Srbije: »Podpiram Trumpa pri odpravi mednarodnih sodišč«

Predsednik SNS Miloš Vučević je pred glasovanjem napovedal, da se bo lista SNS imenovala »Aleksandar Vučić - Združena Srbija«. Dejal je, da bo na njenem čelu »najbolj sposoben državnik« Vučić. Vučiću se prihodnje leto izteče drugi predsedniški mandat, po srbski ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Vodja poslanske skupine SNS v srbski skupščini Milenko Jovanov je konkurenčne liste označil za skupine »ljudi brez obraza«, študentsko gibanje pa za »figov list nevladnih organizacij«.

Vučić je v nagovoru strankarskim kolegom nasprotno stran označil za »zavedene sestre in brate«, na katere naj bi vplivale številne tuje obveščevalne službe, katerih cilj je po njegovih besedah rušenje oblasti v Srbiji. Po njegovih besedah so po tragediji v Novem Sadu, ko je novembra lani zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji umrlo 16 ljudi, medijska portala N1 in Nova S ter tuje službe neposredno usmerjali ljudi v »rušenje svoje države in spopad s svojim narodom«. Vučić je dejal tudi, da je ponosen, ker »nobenega Srba ni izročil haaškemu sodišču«, mednarodna sodišča pa označil za »sodišča krivice«.

Napovedal je možnost, da bi se Srbija pridružila ideji predsednika ZDA Donalda Trumpa o ukinitvi mednarodnih sodišč. V primeru zmage na volitvah je napovedal učinkovitejšo in bolj operativno vlado. Dejal je, da je že pripravil predlog novega zakona o ministrstvih in vladi, ki ga bo javnosti predstavil po odstopu s položaja predsednika Srbije. Po njegovih besedah bi morala imeti nova vlada 12 ministrstev namesto sedanjih 31, navaja Hina. Vučić je že pred tem napovedal, da bodo predčasne parlamentarne volitve predvidoma 18. ali 25. oktobra. Po poročanju provladnih medijev naj bi bile 25. oktobra. Vučić je v petek medtem napovedal, da bo volitve razpisal 9. ali 10. septembra.