Aleksandar Vučić: »Nisem neumen in nisem slep. Tretja svetovna vojna je neizogibna«

Aleksandar Vučić je v pogovoru z rusko novinarko izrekel prepričanje, da se svet približuje velikemu vojaškemu spopadu in da je tretja svetovna vojna neizogibna. Svojo oceno je utemeljil s pospešenim oboroževanjem evropskih držav, ki v zadnjih letih občutno povečujejo obrambne proračune in krepijo svoje vojaške zmogljivosti.

»Nisem ne neumen ne slep. Če ne vidite, kako se Evropa oborožuje, si pred tem namerno zatiskate oči. Toda zakaj se oborožuje? S kakšnim ciljem?« se je vprašal Vučić.

»Če puška visi na steni, bo prej ali slej počila«

Kot primer vse večjega vlaganja v oboroževanje je izpostavil nemški obrambni koncern Rheinmetall. Po njegovih besedah se je dobiček podjetja zaradi povečanega povpraševanja po vojaški opremi povečal kar za 17-krat. Opozoril je, da se evropske države vse bolj osredotočajo na krepitev svojih vojsk in nakup orožja, medtem ko njihove vlade takšne odločitve večinoma utemeljujejo s potrebo po zaščiti pred Rusijo.

Razmere je primerjal z znanim dramaturškim načelom ruskega pisatelja Antona Čehova, po katerem mora puška, ki v prvem dejanju visi na steni, do konca predstave tudi sprožiti strel. Vučić meni, da bi se lahko podobno zgodilo tudi v resničnem svetu. Kopičenje orožja in povečevanje vojaških zmogljivosti bi se po njegovem prepričanju lahko končala z oboroženim spopadom.

»Bil bi najsrečnejši človek na svetu, če bi se motil«

Vučić ne skriva pesimizma glede prihodnosti mednarodne varnosti. Prepričan je, da so priprave na morebitno večjo vojno vse očitnejše, razvoj dogodkov pa ga resno skrbi. »Bil bi najsrečnejši človek na svetu, če bi se motil, vendar se bojim, da se ne,« je dejal. V pogovoru se je dotaknil tudi odnosov Srbije z Rusijo in zahodnimi državami ter vojne v Ukrajini. Kljub črnim napovedim je poudaril, da ostajajo diplomacija in pogajanja ključnega pomena za preprečevanje nadaljnjega zaostrovanja razmer.