Aleksandar Vučić na prelomnih volitvah oddal svoj glas in tole sporočil javnosti

Nekdanji srbski predsednik in vodja liste Združena Srbija Aleksandar Vučić je po glasovanju na današnjih parlamentarnih volitvah izrazil pričakovanje, da bodo volitve izraz demokratične volje ljudi. Zatrdil je, da bo tudi v primeru poraza spoštoval voljo volivcev, v primeru zmage pa mu te nihče ne bo mogel odvzeti.

Srbske predčasne parlamentarne volitve danes sicer zaznamujejo dolge vrste pred volišči v Srbiji in tujini, pa tudi visoka volilna udeležba. Po oceni opazovalne misije Centra za raziskave, transparentnost in odgovornost (Crta) se je volitev do 13. ure udeležilo 41,1 odstotka volilnih upravičencev, poročajo srbski mediji. Gre za oceno na podlagi reprezentativnega vzorca volišč po vsej državi. Po podatkih agencij Ipsos ter Centra za svobodne volitve in demokracijo (Cesid), ki temeljijo na vzorcu 750 volišč, je do 14. ure glasovalo 46,6 odstotka volivcev, poroča Tanjug. Na parlamentarnih volitvah leta 2023 je do 14. ure glasovalo 32,2 odstotka volivcev.

Spoštovali bodo voljo volivcev

»Kot sem vedno govoril: na volitvah lahko zmagaš ali pa izgubiš. Mi bomo vedno ravnali odgovorno. Če izgubimo, bomo spoštovali voljo volivcev; v primeru zmage nam je nihče ne bo mogel odvzeti,« je Vučić dejal novinarjem po tem, ko je na volišču oddal glas, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Vučić je na vprašanje, kaj se bo zgodilo ob morebitnem porazu, odgovoril, da sam ne bo vodja opozicije. »V parlamentu bo veliko opozicijskih strank. Z njimi se bo treba pogovoriti. Videli bomo, ali bom končal v opoziciji ali na oblasti. To bomo vedeli nocoj,« je dejal. Po njegovih besedah bo okoli 22. ure znano, kdo je zmagovalec volitev. »Podali bomo natančno oceno volilnega izida - tu ni nobene velike skrivnosti - kakršni koli že bodo rezultati,« je dejal.

Za Aleksandra Vučića je danes pomemben dan. FOTO: Marko Djurica Reuters

Volitve potekajo v napetem ozračju. Organizacija Crta poroča o številnih znakih kupovanja glasov in zastraševanja volivcev po vsej državi. Opazovalci volitev so zabeležili fotografiranje glasovnic na 25 odstotkih vseh volišč v Srbiji - v Beogradu pa celo na polovici vseh volišč. Po mnenju strokovnjakov na podlagi visoke volilne udeležbe ni mogoče sklepati, kakšen bo izid, saj zgolj podatki o udeležbi ne razkrivajo, v kolikšni meri je strankam uspelo mobilizirati svoje volivce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.