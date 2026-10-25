Aleksandar Vučić sporočil: Študenti so zmagali (VIDEO)

Nekdanji predsednik Srbije Aleksandar Vučić je priznal poraz na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah. »Zmagala je študentska oziroma blokaderska lista,« je dejal. Po njegovih besedah bo Študentska lista osvojila od 135 do 140 poslanskih mandatov, lista, zbrana okoli njegove Srbske napredne stranke (SNS), pa približno 105.

18 kandidatnih list s skupno 2418 kandidati

Na volitvah je sodelovalo 18 kandidatnih list s skupno 2418 kandidati. V ospredju sta bili lista koalicije okoli vladajoče SNS z imenom Aleksandar Vučić - Združena Srbija in Študentska lista - Študenti zmagujejo. Med pomembnejšimi listami sta bili še lista Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića, dolgoletne zaveznice SNS, in proevropska opozicijska koalicija Evropska Srbija, ki med drugim združuje Stranko svobode in pravice (SSP) Dragana Đilasa ter stranko Srbija center (Srce) Zdravka Ponoša. Devet kandidatnih list je imelo status list narodnih manjšin. Volilni prag za vstop v 250-članski parlament znaša tri odstotke, za liste narodnih manjšin pa ne velja.

Po podatkih republiške volilne komisije (RIK) je do 18. ure glasovalo 64,89 odstotka volilnih upravičencev.

Vučić, ki je septembra odstopil s položaja predsednika države, je bil nosilec liste SNS, prvi na Študentski listi pa je bil novosadski zdravnik in univerzitetni profesor Ilija Srdanović. Volitve so zaznamovali visoka udeležba, dolge vrste pred volišči, tudi v Ljubljani, in očitki o številnih nepravilnostih. Mediji so poročali tudi o nasilnih incidentih na več voliščih.