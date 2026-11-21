Po koncu sredinega zasedanja novega sklica srbskega parlamenta je nekdanji predsednik Aleksandar Vučić na hodniku izgubil živce zaradi novinarskega vprašanja o svojem bratu Andreju, poroča Blic.rs. Novinar ga je namreč brez dlake na jeziku tikal in vprašal, kje se mudi njegov brat. »Nesrečnik, doma je s svojo družino,« mu je ostro odvrnil Vučić. Ko je novinar vprašanje vztrajno ponovil, je nekdanjemu predsedniku prekipelo: »Doma je s svojo družino. Sram naj te bo, nisva midva skupaj krav pasla!«

Preden je zapustil parlamentarni hodnik, mu je druga novinarka zastavila še vprašanje, ali bo v četrtek dokončal svoj nagovor, kot je obljubil. »Jaz svoje obljube vedno izpolnim,« ji je kratko odvrnil. Vučić v 15. sklicu srbske skupščine sicer vodi poslansko skupino »Aleksandar Vučić - Srbija zmaguje«. Sicer pa je drugi dan zasedanja parlamenta zaznamovala predvsem razprava o akademskem nazivu kandidata Študentske liste Aleksandra Čupića, ki naj bi ga po očitkih poslancev Vučićeve skupine lažno predstavljali kot univerzitetnega profesorja, čeprav je v resnici docent.