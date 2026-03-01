  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEČKRAT POČILO V DUBAJU

Alenka Husič se nam je oglasila neposredno iz Dubaja, številni Slovenci so tam obtičali

Z ministrstva so danes ocenili, da je v Dubaju okoli 200 slovenskih državljanov. Tam je zagorel znani hotel.
Tudi v Združenih arabskih emiratih je od včeraj večkrat počilo. FOTO: Fadel Senna Afp
Tudi v Združenih arabskih emiratih je od včeraj večkrat počilo. FOTO: Fadel Senna Afp
M. J., STA
 1. 3. 2026 | 20:05
2:29
A+A-

Po včerajšnjem ameriško-izraelskem napadu Irana je tudi slednji udaril nazaj s povračilnimi napadi. Tudi v Dubaju, kjer je veliko slovenskih državljanov, so v zadnjih 24 urah zabeležili več eksplozij. Po navedbah oblasti je en brezpilotni letalnik povzročil požar na fasadi znamenitega hotela Burj Al Arab. Gre za eno najbolj prepoznavnih stavb v Združenih arabskih emiratih. V Dubaju živi tudi slovenska glasbenica Alenka Husič, ki nam je iz prve roke povedala, kakšno je stanje v tem mestu.

Ostajajo mirni

Zaradi dogajanja v Iranu in njegovi okolici, tudi v Dubaju, razumljivo ni popolnoma mirna. »Ne bom rekla, da strah ni prisoten, smo in ostajamo mirni v zavetju našega doma, kar je v trenutni situaciji najpomembneje. Danes je v primerjavi z včeraj mirneje - upam, da tako tudi ostane, ni namreč prijetno, ko te sredi noči iz postelje vrže alarmno stanje,« nam je dejala. Je pa bila tudi kritična do nekaterih medijev: »Me pa jezi, ko prebiram članke v medijih, kjer se trenutno res izvaja ogromna panika med ljudmi.« Verjame, da ni vse res, kar trenutno kroži po spletu, saj da je veliko lažnih novic in posnetkov, ki so narejeni z umetno inteligenco. 

Alenka Husič (levo) je članica skupine Bepop. FOTO: Mediaspeed.net/Nejc Bela
Alenka Husič (levo) je članica skupine Bepop. FOTO: Mediaspeed.net/Nejc Bela

»Mogoče bom zvenela naivno ali pa sem v pozitivnem duhu, ko lahko zatrdim, da se trenutno počutim varno. Prav tako sem v stiku s Slovenci, ki živijo tukaj in tudi ostajajo mirni in verjamejo, da se bo vse pozitivno razrešilo.« V predelu, kjer so nastanjeni zaenkrat ni čutiti stiske, je dejala. Verjame pa, da je ogromna stiska pri turistih, ki so obtičali v Dubaju oziroma kje drugje v tej državi, ki ne morejo domov zaradi zaprtega zračnega prostora. Če bi bila na njihovem mestu, bi bila verjetno bolj prestrašena kot je trenutno sama, nam je še povedala.

Okoli 200 slovenskih državljanov v Dubaju

Po ocenah ministrstva je v Dubaju trenutno okoli 200 slovenskih državljanov, ki jim skušajo v največji možni meri nuditi podporo tako na kraju samem kot tudi preko ministrstva v Ljubljani, je v današnji izjavi dejal vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve Viktor Mlakar.

Več iz teme

Alenka HusičDubajZdruženi arabski emiratiZDAIranIzrael
ZADNJE NOVICE
21:45
Bulvar  |  Domači trači
PONOVNO SODELOVANJE?

Melani Mekicar in Blaž Švab znova skupaj pred kamerami

Skupna objava na družbenih omrežjih je sprožila vprašanja o njuni ponovni profesionalni povezavi.
1. 3. 2026 | 21:45
21:22
Novice  |  Svet
STRELJANJE

Tragedija v ZDA: omenjajo, da bi šlo lahko za teroristično dejanje

Moški je v nedeljo zjutraj v teksaškem Austinu ubil dva človeka in jih ranil štirinajst.
1. 3. 2026 | 21:22
21:04
Novice  |  Slovenija
DROGART OPOZORILO

Pozor, nove nevarne droge: zaznani nevarni THC vejpi in izjemno močna ekstazi tabletka

Analize kažejo na prisotnost snovi, katerih učinki so lahko nepredvidljivi in nevarni tudi pri manjših količinah.
Kaja Grozina1. 3. 2026 | 21:04
20:49
Novice  |  Svet
OHRANJANJE DEDIŠČINE

Zaradi prekomernega potenja obiskovalcev bodo obnovili Michelangelovo fresko v Vatikanu

Dolgotrajna izpostavljenost vlagi je na znameniti Michelangelovi Poslednji sodbi v Sikstinski kapeli povzročila nastanek kemičnih usedlin, zato izvajajo najobsežnejšo restavracijo v zadnjih desetletjih.
Kaja Grozina1. 3. 2026 | 20:49
20:18
Šport  |  Tekme
KVALIFIKACIJE

Slovenski košarkarji po velikem preobratu premagali Čehe

Slovenija je v 4. krogu skupine H domačo zasedbo Češke premagala s 86:84.
1. 3. 2026 | 20:18
20:05
Novice  |  Svet
VEČKRAT POČILO V DUBAJU

Alenka Husič se nam je oglasila neposredno iz Dubaja, številni Slovenci so tam obtičali

Z ministrstva so danes ocenili, da je v Dubaju okoli 200 slovenskih državljanov. Tam je zagorel znani hotel.
1. 3. 2026 | 20:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki