Alenka Husič se nam je oglasila neposredno iz Dubaja, številni Slovenci so tam obtičali

Po včerajšnjem ameriško-izraelskem napadu Irana je tudi slednji udaril nazaj s povračilnimi napadi. Tudi v Dubaju, kjer je veliko slovenskih državljanov, so v zadnjih 24 urah zabeležili več eksplozij. Po navedbah oblasti je en brezpilotni letalnik povzročil požar na fasadi znamenitega hotela Burj Al Arab. Gre za eno najbolj prepoznavnih stavb v Združenih arabskih emiratih. V Dubaju živi tudi slovenska glasbenica Alenka Husič, ki nam je iz prve roke povedala, kakšno je stanje v tem mestu.

Ostajajo mirni

Zaradi dogajanja v Iranu in njegovi okolici, tudi v Dubaju, razumljivo ni popolnoma mirna. »Ne bom rekla, da strah ni prisoten, smo in ostajamo mirni v zavetju našega doma, kar je v trenutni situaciji najpomembneje. Danes je v primerjavi z včeraj mirneje - upam, da tako tudi ostane, ni namreč prijetno, ko te sredi noči iz postelje vrže alarmno stanje,« nam je dejala. Je pa bila tudi kritična do nekaterih medijev: »Me pa jezi, ko prebiram članke v medijih, kjer se trenutno res izvaja ogromna panika med ljudmi.« Verjame, da ni vse res, kar trenutno kroži po spletu, saj da je veliko lažnih novic in posnetkov, ki so narejeni z umetno inteligenco.

Alenka Husič (levo) je članica skupine Bepop. FOTO: Mediaspeed.net/Nejc Bela

»Mogoče bom zvenela naivno ali pa sem v pozitivnem duhu, ko lahko zatrdim, da se trenutno počutim varno. Prav tako sem v stiku s Slovenci, ki živijo tukaj in tudi ostajajo mirni in verjamejo, da se bo vse pozitivno razrešilo.« V predelu, kjer so nastanjeni zaenkrat ni čutiti stiske, je dejala. Verjame pa, da je ogromna stiska pri turistih, ki so obtičali v Dubaju oziroma kje drugje v tej državi, ki ne morejo domov zaradi zaprtega zračnega prostora. Če bi bila na njihovem mestu, bi bila verjetno bolj prestrašena kot je trenutno sama, nam je še povedala.

Okoli 200 slovenskih državljanov v Dubaju

Po ocenah ministrstva je v Dubaju trenutno okoli 200 slovenskih državljanov, ki jim skušajo v največji možni meri nuditi podporo tako na kraju samem kot tudi preko ministrstva v Ljubljani, je v današnji izjavi dejal vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve Viktor Mlakar.