Aleš Musar v Kijevu: doživel opozorila pred napadi in kruto vsakdanjost vojne (FOTO

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V ukrajinski prestolnici se je ob pomembnem dnevu za državo zbrala vrsta uglednih gostov. Med njimi je bil tudi Aleš Musar, mož predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Olena Zelenska se je slovenskemu prvemu gospodu in drugim gostom zahvalila, ker so kljub ruskim napadom prišli v Kijev.
V Kijevu je potekal že šesti vrh prvih dam in gospodov, mednarodna pobuda, ki jo je pred leti začela soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska. Letošnje srečanje je bilo posvečeno odpornosti oziroma temu, kako družbe in posamezniki vztrajajo v času vojne, kriz in negotovosti.
Med udeleženci je močno slovensko noto predstavljal Aleš Musar, prvi gospod Slovenije. Na srečanju so sodelovale tudi prve dame Srbije Tamara Vučić, Litve Diana Nausėdienė, Estonije Sirje Karis, Finske Suzanne Elizabeth Innes-Stubb in Romunije Mirabela Grădinaru.
Olena Zelenska je po srečanju posebej izpostavila udeležence, med njimi tudi Musarja. »Vesela sem, da lahko naš dan neodvisnosti delim z velikimi prijatelji Ukrajine, ki se udeležujejo šestega vrha prvih dam in gospodov v Kijevu,« je zapisala. Nato je naštela goste in ob prvih damah iz Estonije, Litve, Srbije, Finske in Romunije posebej omenila tudi »prvega gospoda Slovenije Aleša Musarja«.
»Hvaležna sem jim za odločnost, da so v tem težkem obdobju ruskih napadov tukaj. To nas navdihuje, da še bolj konkretno govorimo o skupni odpornosti, izkušnjah in rešitvah,« je sporočila Zelenska. Prepričana je, da lahko države s skupnimi prizadevanji ustvarijo prihodnost, ki bo temeljila na skupnih vrednotah: svobodi, dostojanstvu in miru.
Udeleženci so po njenih besedah lahko tudi sami občutili, kaj pomeni življenje v državi, ki jo pretresa vojna. »Vsi imajo priložnost iz prve roke občutiti rusko obstreljevanje in opozorila pred zračnimi napadi, nato pa videti ljudi, ki niso spali ali so morali noč preživeti v podzemni železnici, a kljub temu odhajajo v službo, spijejo prvo kavo in otroke peljejo v šolo,« je zapisala Zelenska.
Gostom se je zahvalil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vrh je potekal ob 35. obletnici obnovitve ukrajinske neodvisnosti, zato je imel dogodek za gostitelje še posebno težo. »Hvala, da ste z nami na ta poseben dan. Hvala za produktivno delo, pomemben dialog in izmenjavo izkušenj,« je sporočil Zelenski.
Poudaril je, da dosedanja srečanja prvih dam in gospodov dokazujejo, da humanitarna diplomacija ni le dodatek politiki na najvišji ravni, temveč eden od njenih stebrov. »Naj ta steber ostane močan in vedno odporen. Da bomo odporni tudi mi. Da bo Ukrajina ostala močna – zaradi naše povezanosti z vami,« je dodal.
Ob dogajanju v Kijevu je potekalo tudi srečanje tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine. Večina približno 30 voditeljev je sodelovala na daljavo, prek videopovezave pa se je zasedanja udeležil tudi slovenski premier Janez Janša. Voditelji so ob ukrajinskem dnevu neodvisnosti znova potrdili podporo Kijevu ter se zavezali k nadaljnjemu usklajevanju dolgoročnih varnostnih jamstev in krepitvi obrambnih ter logističnih zmogljivosti Ukrajine pred prihajajočo zimo.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem znova pozval zahodne zaveznike, naj Ukrajini zagotovijo dodatne sisteme zračne obrambe Patriot in rakete zanje. Opozoril je, da je država letos prejela precej manj izstrelkov kot v preteklih letih, saj so ZDA zaradi vojne v Iranu velik del svojih zmogljivosti preusmerile na Bližnji vzhod. Zaveznice so zagotovile, da si prizadevajo Ukrajini čim hitreje zagotoviti dodatne možnosti za prestrezanje ruskih brezpilotnikov in raket, ob tem pa so napovedale tudi nadaljnji pritisk in sankcije proti Moskvi.