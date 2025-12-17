Ali bodo vojaki kmalu prečkali EU brez ustavljanja? Obeta se »vojaški schengen«

Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo, s katero so podprli nadaljevanje dela za vzpostavitev vojaškega schengenskega območja. Med drugim so pozvali k odpravi notranjih meja za premike vojakov in vojaške opreme znotraj Evropske unije ter k posodobitvi infrastrukture, kot so železnice, ceste in mostovi. Vojna v Ukrajini je v ospredje postavila tudi vojaško mobilnost in potrebo po olajšanju hitrega čezmejnega premika vojakov, opreme in sredstev po Evropi, trdijo evropski poslanci. Prepričani so, da je vojaška mobilnost ključna za skupno evropsko varnost in obrambo, pa tudi za varnost vzhodne meje, zlasti baltskih držav in Poljske.

Poslanci so v resoluciji, ki so jo sprejeli s 493 glasovi za, 127 proti in 38 vzdržanimi glasovi, priznali, da je bil dosežen napredek pri izboljšanju vojaške mobilnosti, a da še obstajajo precejšnje administrativne in finančne ovire ter infrastrukturne prepreke, zaradi česar lahko premik vojaške opreme po EU včasih traja več kot mesec dni. V luči tega pozivajo članice EU in Evropsko komisijo, naj več vlagajo v prometno infrastrukturo. Prepričani so, da je vojaška mobilnost prednostna naloga sodelovanja med EU in Natom ter bistvena za omogočanje premikov zavezniških sil v času miru, krize ali vojne.

Pri tem si želijo, da EU sledi zgledu Nata in zagotovi, da bodo enote za hitro posredovanje lahko prečkale notranje meje EU v treh dneh v času miru in v 24 urah v kriznih razmerah. Poslanci so v resoluciji tudi pozdravili predlog Evropske komisije, da se proračun za vojaško mobilnost v naslednjem dolgoročnem proračunu poveča na več kot 17 milijard evrov.