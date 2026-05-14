  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KLOBČIČ SE POČASI RAZPLETA

Ali je hantavirus prišel iz ukrajinskega laboratorija?! V ZDA se je začela velika preiskava

Ameriške oblasti preverjajo delovanje več kot 120 tujih biolaboratorijev.
Fotografija je simbolična. FOTO: Dado Ruvic, Reuters
Fotografija je simbolična. FOTO: Dado Ruvic, Reuters
A. G.
 14. 5. 2026 | 06:57
 14. 5. 2026 | 06:57
4:50
A+A-

Pojavitev hantavirusa je ponovno odprla vprašanje ameriško financiranih biolaboratorijev v tujini, zlasti tistih v Ukrajini, kjer naj bi se po navedbah, ki so prišle v javnost, izvajala tudi raziskovanja nevarnih patogenov. Zaradi tega je ameriška Nacionalna obveščevalna služba, ki jo vodi Tulsi Gabbard, sprožila revizijo več kot 120 tujih biolaboratorijev, ki jih financira Washington, s posebnim poudarkom na več kot 40 objektih v Ukrajini.

Hantavirus je nevaren patogen, ki se najpogosteje povezuje z glodavci, predvsem mišmi in podganami. Pri ljudeh lahko povzroči hude poškodbe pljuč ali ledvic, nekateri oblike bolezni pa imajo visoko smrtnost. Prav zato so dodatno pozornost pritegnile trditve, da naj bi se v nekaterih ukrajinskih laboratorijih izvajala raziskovanja hantavirusa. Uradne potrditve, da je virus ušel iz katerega koli laboratorija, ni, vendar je sama dejstva, da se zdaj izvaja revizija ameriško financiranih objektov, okrepila dvome in odprla vprašanje, kaj se je tam dejansko dogajalo. Posebej se omenja možnost, da so v teh centrih izvajali t. i. raziskave 'pridobivanja funkcij' virusov (gain-of-function). Gre za izjemno sporno področje, saj se v takšnih eksperimentih preučuje, kako lahko patogeni postanejo bolj nalezljivi, odpornejši ali nevarnejši.

Zagovorniki trdijo, da takšne raziskave pomagajo pri pripravi na prihodnje epidemije. Kritiki pa opozarjajo, da prav takšno delo nosi največje tveganje — da nevaren virus po pomoti uide iz laboratorija ali je zlorabljen.

Ukrajinski laboratoriji pod posebnim drobnogledom

Revizija, ki jo je sprožila ameriška obveščevalna skupnost, naj bi ugotovila, kaj točno se je dogajalo v laboratorijih, ki jih je financiral Washington, kdo je imel nadzor nad programi in ali bi posamezne raziskave lahko predstavljale tveganje za javno zdravje. Največ pozornosti je zdaj usmerjene v Ukrajino. Več kot 40 objektov v tej državi je bilo povezanih z ameriškimi programi biološke varnosti, prav ti centri pa že leta povzročajo politične spore.

Washington je trdil, da gre za laboratorije za spremljanje nalezljivih bolezni in preprečevanje bioloških groženj. Kritiki pa zahtevajo popolne podatke o poskusih, dokumentaciji, financiranju in vrstah patogenov, ki so jih tam preučevali. Če bi se izkazalo, da so se v teh objektih izvajale tvegane raziskave brez ustreznega nadzora, bi lahko vprašanje hantavirusa dobilo povsem novo težo — ne kot običajna epidemijska grožnja, temveč kot možen znak, da nadzor nad nevarnimi patogeni ni bil dovolj strog.

Primer križarke okrepil dvome

Dodatno pozornost je pritegnil pojav hantavirusa na križarki MV Hondius. Ta primer je takoj sprožil špekulacije, da morda ne gre zgolj za naravno širjenje virusa, temveč za morebiten stik z novim ali spremenjenim sevom. Za zdaj ni dokazov, da je okužba na križarki povezana z ukrajinskimi laboratoriji ali da hantavirus izvira iz katerega koli raziskovalnega centra. Kljub temu pa časovno sovpadanje z revizijo ameriško financiranih biolaboratorijev povzroča, da teh vprašanj ni več mogoče preprosto ignorirati.

Gabbard zato zahteva preverbo programov, ki so bili leta slabo razumljeni javnosti. Cilj revizije je razjasniti, ali so laboratoriji služili izključno biološki varnosti ali pa so se v njih izvajali eksperimenti, ki bi lahko predstavljali resno tveganje.

Pod drobnogledom tudi farmacevtske družbe

Preiskava bi lahko odprla tudi vprašanje povezave med državo, biološkimi programi in farmacevtsko industrijo. Kritiki trdijo, da se je leta ustvarjal model, v katerem javni denar financira raziskave nevarnih patogenov, zasebna podjetja pa kasneje ustvarjajo dobiček z zdravili in cepivi proti istim grožnjam. V tem kontekstu se omenja Moderna, podjetje, ki je med pandemijo covida ustvarilo velik dobiček. Posebno pozornost je pritegnila informacija, da je Moderna razvijala cepiva proti hantavirusu že pred primerom na križarki MV Hondius, ki je prišel v širšo javnost.

Razvoj cepiv proti nevarnim virusom sam po sebi ni dokaz zlorabe. A ko se hkrati odpirajo vprašanja o biolaboratorijih, tveganih eksperimentih in netransparentnem financiranju, javnost upravičeno zahteva jasne odgovore. Zato se celotna zgodba zdaj vrti okoli enega ključnega vprašanja: ali je hantavirus zgolj naravna zdravstvena grožnja, ki se je pojavila v neugodnem trenutku, ali pa sled vodi do laboratorijev, kjer so nevarne patogene raziskovali daleč od oči javnosti, poroča informer.rs.

Več iz teme

hantaviruslaboratorijvirusUkrajinaZDAcepivonadzorraziskavaukrepi
ZADNJE NOVICE
09:30
Bulvar  |  Domači trači
PREDALEČ

Vse za oglede in lajke? Mark iz Kmetije šel na urgenco, da bi se norčeval: »V resnici me je samo kakat tiščalo...« (VIDEO)

Mark, eden najbolj opaznih tekmovalcev letošnje sezone šova Kmetija, ije rad v središču dogajanja. Čeprav smo mladega »šilčka« sprejeli kot zabaven lik, pa se zadnje čase poslužuje vzbujanja pozornosti na vedno manj okusne načine.
14. 5. 2026 | 09:30
09:16
Novice  |  Svet
POTISNJEN OB STRAN

Je Trump že kdaj doživel tako medijsko ponižanje? Kitajski mediji so storili tole (FOTO)

Takšne odločitve kitajskih državnih medijev niso naključne.
14. 5. 2026 | 09:16
09:16
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Poglejte, kaj nastane iz jagod in smetane: sladica za čisti užitek (VIDEO)

Imate radi puding? Potem vas bodo ti jagodni kozarčki navdušili. Pripravljeni so na podoben način, a z dodatkom svežih jagod in smetane. Prava poslastica – preprosta, elegantna in izjemno okusna.
Mirjam Grilc14. 5. 2026 | 09:16
09:11
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Los Angeles ustvari več kot Messi, zraven tudi Slovenca

Letna plača Lionela Messija znaša več kot 28 milijonov dolarjev.
Tim Erman14. 5. 2026 | 09:11
09:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEMIRNA NOČ V LJUBLJANI

S pištolo oropal bencinski servis za Bežigradom! Policija išče moškega, visokega okrog 180 cm

Na srečo v dogodku nihče ni bil poškodovan.
14. 5. 2026 | 09:08
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Nejc Lombardo: Vedno igramo, kot da je zadnjič (Suzy)

Skupina Lombardo se na glasbeno sceno vrača z novim singlom, s katerim napoveduje novo ustvarjalno obdobje.
14. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki