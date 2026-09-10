Ali nam grozi kolaps svetovne pomorske trgovine? Pravila ne veljajo več

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Svetovna pomorska trgovina se pospešeno ruši, opozarja skupina 18 vodilnih pomorskih držav (CSG), med katerimi so Grčija, Japonska, Singapur in Kanada. Skupina, ki predstavlja več kot petino svetovnega tovornega prometa, je po 60 letih delovanja prvič javno dvignila glas in poslala resno opozorilo: »Brez pomorske trgovine bi se oskrbovalne verige sesule, globalno gospodarstvo pa bi se naglo ustavilo.«
Več kot 80 odstotkov svetovne trgovine poteka po morju, načelo svobodne plovbe pa je bilo desetletja samoumevno. Dva ključna dejavnika zdaj resno ogrožata ta temelj:
Ozka grla svetovne trgovine – Hormuška in Malaška ožina, Sueški ter Panamski kanal – so bolj občutljiva kot kdaj koli prej, poročajo tuji mediji. Kakršne koli blokade ali motnje na teh štirih ključnih točkah za potrošnike pomenijo le eno: daljše dobavne roke, dražji prevoz ter takojšen skok cen goriv in vsakodnevnih izdelkov na trgovskih policah.