Ali so končno odkrili Mojzesa? Našli nove dokaze o tem, kdo je bil

V Armstrongovem inštitutu za biblično arheologijo (Armstrong Institute of Biblical Archaeology-AIBA), ki je neprofitna, akademska in izobraževalna ustanova s sedežem v Jeruzalemu v Izraelu, ugotavljajo, da se je Mojzes morda ves čas skrival na očeh javnosti kot Senenmut – skrivnostni posameznik iz ljudstva, ki je postal eden najvplivnejših dvorjanov v starem Egiptu.

Zagovorniki to teorijo utemeljujejo s kar nekaj dejstvi, med drugim tudi s tem, da je Senenmut živel v obdobju, ki se pripisuje Mojzesu: njegovo rojstvo so umestili v čas okoli leta 1526 pr. n. št. Hačepsut, hčer faraona Tutmoza I., ki je postala ena najmočnejših egiptovskih vladaric, pa so strokovnjaki identificirali kot princeso, ki je rešila Mojzesa iz Nila in ga pripeljala na kraljevi dvor.

Senenmut je živel v obdobju, ki se pripisuje Mojzesu: njegovo rojstvo so umestili v čas okoli leta 1526 pr. n. št.

Kljub skromnemu izvoru se je na dvoru in v državi bliskovito povzpel, še zlasti potem ko je Hačepsut postala kraljica in je pozneje prevzela polna pooblastila faraona. Senenmut je postal njen glavni oskrbnik, kraljevi arhitekt in eden njenih najbolj zaupanja vrednih svetovalcev z desetinami nazivov, ki so ga uvrščali med egiptovsko elito. Nanizal je vrsto bojnih uspehov, bil pa je tudi učitelj Hačepsutine hčerke Neferure in je v več kipih upodobljen, kako drži in objema mlado princeso. Senenmut v dokumentiranih letih na dvoru ni imel žene ali otrok, kar se ujema z biblijskim poročilom, v katerem se je Mojzes poročil šele po pobegu v Midjan.

Senenmut je popolnoma izginil iz zgodovinskih zapisov okoli leta, ko je po biblijski časovnici Mojzes dopolnil 40 let. Takrat je Mojzes, kot je zapisano v svetopisemskem Eksodusu, videl, kako Egipčan tepe hebrejskega sužnja, zato je egiptovskega nadzornika ubil in pobegnil v izgnanstvo.

Senenmut je za seboj pustil dve nedokončani grobnici, razbit sarkofag in nobenega znanega zadnjega počivališča. Nekateri napisi njegovega imena in portreti so bili tudi namerno poškodovani, kar po mnenju zagovornikov teorije odraža dejstvo, da je Mojzes bežal pred faraonovo jezo. Vendar pa nobeno gradivo Senenmuta neposredno ne povezuje z Mojzesom in ga ne identificira kot Hebrejca, prav tako pa teorija nima arheoloških dokazov. S. F.