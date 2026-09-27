Ali ste vedeli? Sloni se zdravijo sami, pri tem uporabljajo rastline

Afriški sloni uporabljajo na desetine različnih zdravilnih rastlin, s katerimi zdravijo sebe in člane svoje družine, kadar zbolijo, so ugotovili raziskovalci. Ena od vodilnih raziskovalk, dr. Elodie Freymann z ameriške univerze Brown, je dejala, da raziskava odpira pomembno vprašanje, ali uničevanje gozdnih habitatov živalim in tudi ljudem odvzema zdravila, ki jih potrebujejo za zdravo življenje. »To kaže, kako močno so naša zdravila povezana z nečloveškim svetom,« je dejala.

Znanstveniki analizirajo rastline, ki jih sloni uporabljajo, saj želijo ugotoviti, ali bi se med njimi lahko skrivala nova zdravila.

Znanstveniki so sodelovali z naravovarstveno organizacijo Mount Elgon Foundation in se pogovarjali z domačini, med njimi z nadzorniki divjih živali in starešinami lokalnih skupnosti, študijo pa objavili v znanstveni reviji Scientific Reports. Sogovorniki so opisovali primere, ko so sloni izbirali točno določene rastline, kadar so bili videti bolni, slonje matere naj bi zdravilne rastline dajale tudi svojim mladičem. Raziskovalci so na podlagi pričevanj ugotovili, da sloni uporabljajo 35 rastlinskih vrst, za 25 od teh domačini pravijo, da imajo zdravilne lastnosti. Ena od rastlin, ki jih slonice dajejo mladičem, se uporablja kot zdravilo pri različnih težavah, med drugim pri bolečinah v želodcu. Nadzornik je opisal, da slonje matere rastlino pripravljajo kar v ustih. »Odstranijo liste in jih skupaj s koreninami nekaterih drugih dreves žvečijo, dokler zmes ni gladka.« Nekatere slonice so to zmes pomešale s svojim mlekom, jo dale mladičem, da so jo prežvečili in trde dele izpljunili.

Ti sloni že dolgo vzbujajo zanimanje znanstvenikov, znano je, da kopljejo sol, zahajajo namreč v jame, kjer z okli strgajo skale in tako pridobivajo minerale, ki jih potrebujejo v prehrani. FOTO: Monicah Mwangi/Reuters

Znanstveniki so domačine že opremili s kamerami, s katerimi bodo lahko dokumentirali vedenje slonov. Obenem analizirajo rastline, ki jih ti uporabljajo, saj želijo ugotoviti, ali bi se med njimi lahko skrivala nova zdravila. Raziskovalci so povedali še, da želijo slediti slonom in ugotoviti, ali v določenih zdravstvenih okoliščinah izbirajo točno določene rastline ter ali imajo te rastline ustrezno biološko delovanje.

»Na našem planetu obstajajo organizmi, ki proizvajajo zdravilne snovi in imajo neverjetne sposobnosti,« je za britanski BBC dejala dr. Freymannova. »Tovarne zdravil obstajajo povsod okoli nas.«