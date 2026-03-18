Alpe pod debelo odejo: ponekod v Franciji in Italiji več metrov svežega snega, prihaja pa tudi nova pošiljka

V švicarskem kraju Bosco-Gurin so izmerili 116 cm snega v enem dnevu, medtem ko so nekatera visoko ležeča francoska zimska letovišča, kot je Val Thorens, utrdila svoj sloves z več kot trimetrsko snežno odejo. Zaradi izjemno hitrega sneženja so zapadle plasti nestabilne, kar je v Švici in delih Italije dvignilo nevarnost snežnih plazov na 4. stopnjo. V nevarnosti so predvsem smučarji, ki radi zaidejo izven utrjenih prog. Pred štirimi dnevi so v Franciji zabeležili dve smrtni žrtvi, obe mlajši smučarki, ki ju je nepričakovano zasul sipek snežni plaz.

Kaj čaka podalpski svet v prihodnjih dneh?

Po kratkem zatišju in sončnem začetku tedna se bo vreme ponovno poslabšalo. Že v petek zvečer se obeta nov prodor vlažnega zraka, ki bo v zahodnih Alpah prinesel tudi do 60 cm novega snega, predvsem v zahodnih Alpah. Temperature bodo čez dan zmerne, kar pomeni, da bo sneg v dolinah popoldne že nekoliko južen, medtem ko bodo razmere v visokogorju nad 2000 metri ostale zimske. Podatek je pomemben predvsem za smučarje, ki nameravajo marec izkoristiti za še nekaj zadnjih dni na belih strminah v tujini. Trenutno so pogoji najboljši v francoskem Alpe d'Huezu in avstrijskem St. Antonu, kjer je odprta velika večina prog. Tudi italijanska Cervinia in Monterosa po zadnji pošiljki nudita vrhunsko kuliso za vse, ki bi radi izkoristili zadnji del zimske sezone.

Med avstrijskimi smučišči, ki so med Slovenci izjemno priljubljena, trenutno nemoteno obratujejo Nassfeld (Mokrine), Gerlitzen (Osojščica) in Bad Kleinkirchheim, kjer visoka lega in sistemi zasneževanja še vedno zagotavljajo dobre pogoje za smuko. Tudi v Italiji so razmere še sprejemljive, v Dolomitih in ob meji obratujejo znana središča Kronplatz, Trbiž (Tarvisio) ter Sella Nevea, ki zaradi svoje lege skoraj vsako leto omogočajo smučanje globoko v pomlad. Vsa omenjena smučišča so v tem času še vedno odprta, čeprav se v popoldanskih urah sneg zaradi višjih temperatur na nekaterih delih že nekoliko omehča.

Zemljevid trenutno še delujočih slovenskih smučišč. FOTO: Snežni Telefon

Kaj pa v Sloveniji?

Ljubitelji zimskih športov se še vedno lahko odpravite na več slovenskih smučišč, kjer naprave kljub spomladanskim temperaturam ostajajo v pogonu. Med večjimi centri so trenutno odprti Krvavec, Rogla, Mariborsko Pohorje z Arehom ter visokogorski Vogel. Poleg teh obratujejo tudi nekatera manjša in srednje velika smučišča, kot so Soriška planina, Kope in Bukovnik. Na drugi strani pa so svoja vrata zaprla smučišča Kranjska Gora, Cerkno, Stari vrh, Celjska koča, Gače in Črna na Koroškem, kjer smuka trenutno ni mogoča.