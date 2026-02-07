  • Delo d.o.o.
Američan, ki loči Gorenjsko od Štajerske že po barvi asfalta

Že na prvi pogled loči Gorenjsko od Štajerske, Primorsko od Dolenjske. Mojster spletne geografske igre je igralec in ustvarjalec spletnih vsebin.
Janez Mužič
 7. 2. 2026 | 15:10
3:18
Medtem ko mnogi tudi za pot do sosednje ulice uporabijo navigacijo, obstajajo posamezniki, ki imajo svet shranjen kar v glavi. Eden takšnih je 24-letni Jake Lyons iz Kalifornije, ki je v spletni skupnosti zaslovel kot mojster geografije. Posebno zanimivo pa je, da se je poglobil tudi v Slovenijo – državo, ki je za številne še vedno popolna neznanka. Jake Lyons je igralec in ustvarjalec spletnih vsebin, povezan s priljubljeno geografsko igro GeoGuessr. Gre za spletno igro, v kateri morajo igralci na podlagi naključnih posnetkov z Google Street Viewa v manj kot minuti ugotoviti lokacijo. In kar je za večino skoraj nemogoče, je za 24-letnika rutina. Po cestnih znakih, hišah, drevju, reliefu in celo barvi asfalta zna določiti državo, pogosto pa tudi regijo. Slovenija je v svetu GeoGuessrja poseben izziv. Majhna, a izjemno raznolika država, kjer se Alpe, Kras, Panonska nižina in Mediteran izmenjajo v manj kot uri vožnje. Prav zato jo vrhunski igralci pogosto uporabljajo kot pravi poligon za trening.

Redno se uvršča med najboljših nekaj deset igralcev na svetu.

Ni geograf

Lyons se je sveta in tudi Slovenije lotil sistematično – po regijah, pokrajinah, značilnostih cest, naselij in krajine. Čeprav uradnega testa, ki bi dokazoval, da zna na pamet našteti vseh 212 slovenskih občin po imenih in na zemljevidu pokazati, kje so, ni, njegovi posnetki jasno kažejo, da Slovenijo prepoznava do ravni manjših območij. Med tujimi igralci je to prava redkost. Ni klasični geograf in nima znane akademske izobrazbe s tega področja. Njegovo znanje temelji na metodi, opazovanju in vztrajnosti. Uči se vizualno, z nenehnim ponavljanjem in natančnim analiziranjem lastnih napak. Pri Sloveniji to pomeni, da že na prvi pogled loči Gorenjsko od Štajerske, Primorsko od Dolenjske – po vegetaciji, hišah, cestah in značilnostih pokrajine.

Kako dobro Jake pozna Slovenijo, si lahko ogledate na Youtube.

V spletni igri morajo igralci na podlagi naključnih posnetkov z Google Street Viewa v manj kot minuti ugotoviti lokacijo. VIR: GeoGuessr
V spletni igri morajo igralci na podlagi naključnih posnetkov z Google Street Viewa v manj kot minuti ugotoviti lokacijo. VIR: GeoGuessr

Lyons redno nastopa na uradnih tekmovanjih GeoGuessr, tudi na svetovnih prvenstvih in spletnih ligah. Udeležil se je dogodka GeoGuessr World Cup, osvojil je denarne nagrade in se redno uvršča med najboljših nekaj deset igralcev na svetu. Čeprav nagrade niso primerljive z največjimi e-športnimi turnirji, v svetu geografije pomenijo velik ugled. Mnogi mu pravijo geografski genij, a njegov primer dokazuje, da ne gre za čudežni talent, temveč za izjemno natrenirane možgane. Svet bere kot detektiv – iz drobnih namigov lahko ugotavlja lokacijo. In prav tu je tudi lekcija za nas Slovence. Nekdo iz Kalifornije je našel čas, da se nauči naših pokrajin, občin in razlik med njimi. Morda bi se lahko tudi mi vprašali, kako dobro v resnici poznamo svojo državo. 

