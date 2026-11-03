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VOLITVE V ZDA

Američani na volitvah: rekordna udeležba, 12 milijard dolarjev in boj za senat

Povišana inflacija, carine in vojna z Iranom motivirajo demokrate in nekdanje Trumpove podpornike.
Ženska na volitvah v zvezni državi Iowa. FOTO: Kamil Krzaczynski Afp

Ženska na volitvah v zvezni državi Iowa. FOTO: Kamil Krzaczynski Afp

FOTO: Frederic J. Brown Afp

FOTO: Frederic J. Brown Afp

Bo v Teksasu slavil demokratski kandidat James Talarico? FOTO: Mike Segar Reuters

Bo v Teksasu slavil demokratski kandidat James Talarico? FOTO: Mike Segar Reuters

Ženska na volitvah v zvezni državi Iowa. FOTO: Kamil Krzaczynski Afp
FOTO: Frederic J. Brown Afp
Bo v Teksasu slavil demokratski kandidat James Talarico? FOTO: Mike Segar Reuters
STA, N. P.
 3. 11. 2026 | 20:48
5:42
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Ameriški volivci danes oddajajo svoje glasove na kongresnih in drugih volitvah sredi predsedniškega mandata z mešanico jeze, upanja in zaskrbljenosti, odvisno od strankarske pripadnosti. Nobenega dvoma pa ni, da gre za referendum o prvih dveh letih drugega mandata predsednika Donalda Trumpa. Trumpovega imena ni na glasovnicah, čeprav je predsednik v zadnjih tednih kampanje svoje podpornike pozival, naj gredo na volitve, kot da je med kandidati tudi sam. Ponekod, na primer v Arizoni, mu je to tako dobro uspelo, da so volilni uradniki države dobivali jezne klice od njegovih podpornikov, ki so se pritoževali, da na glasovnicah ne najdejo Trumpovega imena, je poročal časopis Arizona Republic.

Trump je danes v pogovoru za televizijo Fox News zatrdil, da se bodo republikanci dobro odrezali, ker je uredil zadeve po vladavini demokrata Joeja Bidna, vendar pa je njegova politika zadnjih dveh let tisto, kar najbolj motivira volilno udeležbo za demokratske kandidate. Povišana inflacija, carine in vojna z Iranom motivirajo demokrate in nekdanje Trumpove podpornike. Razlika je morda najbolj očitna pri volivcih latinskoameriškega izvora zaradi politike njegove vlade proti priseljencem. Ankete ugotavljajo, da se je večina teh volivcev, ki so mu leta 2024 pomagali do zmage, obrnila v drugo smer.

Posledice takšne politike so bile vidne na enem od volišč v newyorškem predelu Washington Heights na severu Manhattna, kjer prevladuje latinskoameriško prebivalstvo. Precej volivcev po oddaji glasov ni hotelo dati izjav medijem v strahu, da bodo izgnani iz ZDA, ne glede na to, da so državljani. Mimo kamer je večina povedala, da so prišli volit, ker jih zelo skrbi vse, kar se dogaja v ZDA, od priseljevanja do vojn in visokih cen. »Potrebujemo spremembe,« je povedala ena od volivk, ki se ni želela predstaviti.

FOTO: Frederic J. Brown Afp
FOTO: Frederic J. Brown Afp

V demokratskem New Yorku, ki ima popularnega prvega muslimanskega župana Zohrana Mamdanija, je glasove predčasno oddalo več kot 600.000 volivcev, kar je okrog 200.000 več kot leta 2022. Na voliščih tako vsaj zjutraj še ni bilo gneče. »Ne bi rad štel piščancev preden se zvalijo, ampak sem nervozno optimističen,« je ob oddaji glasu v Brooklynu dejal vodja demokratske manjšine v zveznem senatu Chuck Schumer, ki upa, da bo januarja prihodnje leto postal spet vodja večine, je poročala televizija ABC. »Američani želijo, da naredimo nekaj, kar bo izboljšalo njihovo življenje. Trump jim ni hotel prisluhniti. Bomo videli, ali bo dejansko spremenil svoje ravnanje in se nam pridružil. Ne glede na to, ali bo sodeloval ali ne, bomo še naprej delali za ljudi,« je dodal.

Drugod mešani občutki

Tako je v demokratskem New Yorku, drugje po ZDA so občutki po poročanju ameriških televizij bolj mešani. Številni republikanski volivci pravijo, da jih skrbi možnost demokratske večine zaradi nevarnosti socializma, širjenja agende LGBTQ in nenadzorovane južne meje, zato bodo vztrajali pri republikancih. Demokrati pa večinoma pravijo, da jim je naravnost slabo zaradi vsega, kar se dogaja, in optimistično pričakujejo zmago ter odgovornost Trumpove vlade.

Volitve so po poročanju medijev do sredine dneva potekale bolj ali manj brez težav. Ponekod je prišlo do težav z volilnimi stroji, ki jih odpravljajo, na Floridi so ponekod zaradi poplav volišča morali premestiti, vendar o kakšnih večjih incidentih uvodoma niso poročali. Trumpovo pravosodno ministrstvo je sporočilo, da je na volišča po vseh 50 zveznih državah poslalo okrog 1000 opazovalcev, kar je običajni postopek. V preteklosti je bilo to sicer namenjeno zaščiti pravic pripadnikov manjšin pred morebitnimi zlorabami, sedaj pa menda iščejo nezakonite volivce.

Bo v Teksasu slavil demokratski kandidat James Talarico? FOTO: Mike Segar Reuters
Bo v Teksasu slavil demokratski kandidat James Talarico? FOTO: Mike Segar Reuters

Visoka volilna udeležba

Tokratne vmesne volitve zaznamuje visoka volilna udeležba, saj je predčasno glasove oddalo skoraj 59 milijonov ljudi. Kampanja je bila najdražja doslej. Analiza podatkov Zvezne volilne komisije, ki jo je pripravil inštitut OpenSecrets kaže, da bodo skupni izdatki v volilnem ciklu 2025-2026 dosegli približno 12 milijard dolarjev, je poročala televizija CBS.

Volilnega molka v ZDA ni in Trump je danes zjutraj na svojem družbenem omrežju Truth Social med drugim napadal demokratskega senatnega kandidata v Michiganu Abdula El Sayeda. Obtožil ga je sovraštva do Judov, temnopoltih in belcev ter zapisal, da bi zanj glasovali le norci. Michigan je ena od ključnih držav za odločitev o novi senatni večini. Tako kot Teksas, kjer demokrat James Talarico upa na zmago proti Trumpovemu izbrancu Kenu Paxtonu. Ta je sinoči na zadnjem zborovanju menil, da bo odločitev tesna, Talarico pa je medtem na svojem zborovanju napovedal veliko demokratsko presenečenje v boju proti korupciji Paxtona in Trumpa.

Prva volišča se bodo v ZDA zapirala zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času - to je od ene ure v sredo naprej na vzhodu države in potem vse tja do sedme ure zjutraj v sredo na Aljaski ter še kasneje na Havajih. Po zaprtju volišč bodo na voljo izidi vzporednih anket, končna razporeditev sedežev v zveznem kongresu pa zaradi tesnih tekem morda ne bo znana več dni. Problem lahko nastane tudi, če Trump podobno kot leta 2020, ponovno ne bo hotel priznati morebitnega poraza, tožbe zaradi morebitnega tesnega poraza in zahteve po ponovnem preštevanju glasovnic, pa lahko vlaga tudi demokratska stran.

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