Američani niso vedeli, da je Kennedy jemal nevarno mešanico zdravil. Kaj vse Bela hiša skriva o Trumpu?

Američani so glede zdravstvenega stanja predsednika Donalda Trumpa zaskrbljeni že skorajda od začetka njegovega novega mandata. Kljub temu, da sam zatrjuje, da so vsi njegovi izvidi »nadpovprečno dobri«, ljudje v to iz dneva v dan bolj dvomijo. Na rokah se mu pogosto pojavijo velike modrice, nenavadne madeže so opazili tudi na njegovem vratu, tu je še njegovo nenavadno obnašanje, saj pogosto pozablja besede, pomeša imena krajev in držav, na srečanjih in sestankih tudi zadrema. Trump in njegovi zdravniki imajo za vse seveda pojasnila – modrice so posledica močnih stiskov rok in jemanja aspirina, madeži na vratu uporabe krem, dremanje in pozabljivost pa utrujenosti. A Američani in svetovna javnost tem pojasnilom verjamejo vedno manj.

Po podatkih agencije Reuters, kar 61 odstotkov Američanov meni, da je njihov predsednik z leti postal nepredvidljiv, 56 odstotkov pa je takšnih, ki so prepričani, da nima več zadostne »mentalne ostrine«, da bi se soočal z izzivi, s katerimi se predsednik najmočnejše države na svetu mora. In mnogi politični analitiki se sprašujejo, kaj če imajo ti ljudje prav. Ne nazadnje je Bela hiša v preteklosti pred javnostjo že skrivala mnogo reči, tudi glede zdravstvenega stanja predsednikov. John F. Kennedy mlajši je denimo v času kubanske krize po navodilih osebnega zdravnika jemal nevarno mešanico amfetaminov in steroidov, kar so ljudje izvedeli šele po njegovi smrti. Še vedno se ljudje tudi sprašujejo, kaj se je dogajalo in se dogaja s Trumpovim predhodnikom Joejem Bidnom, za katerega so prav tako sumili, da boleha za demenco, njegovi zdravniki so ga menda opozorili celo, da je blizu dan, ko bo moral začeti uporabljati invalidski voziček, sta lani razkrila novinarja Jake Tapper in Alex Thompson.

Ob vsem tem se poraja vprašanje, zakaj bi Trump in drugi politični veljaki skrivali resnico o fizičnem in mentalnem zdravju. Kot sta prepričana omenjena novinarja, zaradi strahu. Strahu pred izgubo vpliva, ali celo javno paniko, če bi resnica prišla na dan sredi takšne ali drugačne krize. Manj očiten odgovor pa je bolj oseben in bolj patriotski – zaradi goreče zvestobe in zaščitniškega nagona, celo ljubezni, ki je prišla z dolgoletnim delovanjem v politiki, piše Express. A kaj je v tem primeru rešitev? Tega nihče ne upa izreči naglas, čeprav je vsem jasno. Kot se ne sprašujemo, kaj storiti z dementnimi svojci, ki se ne znajdejo več za volanom avtomobila, se ne bi smeli spraševati, kaj z voditelji držav, pri katerih začne javnost dvomiti v njihovo opravilno sposobnost, zaključujejo pri Expressu.