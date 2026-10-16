Američani z materjo vseh bomb nad Iran

Ameriška vojska pripravlja načrte za napad na Iran, ki vključujejo možnost uporabe tako imenovane matere vseh bomb. Uporabili bi jo, če bi predsednik Donald Trump odredil nove napade na islamsko republiko pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA ali po njih.

Po navedbah CNN je ameriška vojska razvila nove načrte napadov na energetske in jedrske objekte, ki vključujejo možnost uporabe bombe GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, največje nejedrske bombe v ameriškem arzenalu. 9,7 tone težka bomba, znana pod kratico MOAB in z vzdevkom mati vseh bomb, je zasnovana tako, da povzroči uničujoč udarni val na širšem območju, prva uporaba pa bi pomenila znatno zaostritev razmer.

Kar 9,7 tone je težka bomba, znana tudi pod kratico MOAB.

Obstajajo sicer dvomi o njeni dejanski učinkovitosti pri doseganju Trumpovih strateških ciljev ali pri spreminjanju ravnovesja v vojni, poroča CNN. Načrti naj bi vključevali tudi napade na iransko energetsko infrastrukturo in strateške cilje. Med možnimi cilji je lokacija, kjer naj bi Iran po domnevah ZDA shranjeval komponente, povezane s svojim jedrskim programom.

Na vprašanje novinarjev CNN o teh načrtih je uradnik Bele hiše odgovoril, da ne dajejo komentarjev o občutljivih vojaških načrtih, ki morda obstajajo ali pa tudi ne. »Predsednik Trump ohranja odprte vse možnosti, da bi zagotovil, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja,« je dodal. Trump je mater vseh bomb kot prvi ameriški predsednik uporabil med svojim prvim mandatom, in sicer leta 2017 za napad na položaje skrajne skupine Islamska država v Afganistanu.

Odvrgli so jo na Afganistan. FOTO: Reuters