Američani zahtevajo vpoklic Barrona Trumpa v vojsko, a reši ga lahko tole zdravstveno opravičilo

Po tem, ko so ZDA in Izrael sprožili napade na Iran, ameriška javnost vse glasneje zahteva, da bi morali v primeru morebitne vojne polnega obsega in uvedbe vpoklica služiti tudi člani družine Trump. Vendar kaže, da bi lahko eno specifično zdravstveno stanje 19-letnega Barrona Trumpa oprostilo vojaške službe. Zaradi velike verjetnosti napotitve kopenskih enot so uporabniki družbenih omrežij Donalda Trumpa pozvali, naj v vojsko pošlje svojega najmlajšega sina Barrona, pišejo nekateri ameriški mediji.

Konec tedna je na omrežju X v javnost prišel ključnik #SendBarron. »#SendBarron bi zagotovo poslal sporočilo solidarnosti z našimi enotami in hvaležnosti za žrtve, ki jih vsakodnevno prenašajo,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je komentiral: »Predsednik se sprošča v svojem country klubu, medtem ko začenja tretjo svetovno vojno #SendBarron.«

Vendar je javnost kmalu dočakala hladen tuš. Zdravstveno izvzetje iz vojske bi lahko mladeniča oprostilo kakršnegakoli služenja. Barron je namreč visok kar 206 centimetrov, kar bi ga lahko uvrstilo med previsoke za določene vojaške naloge, zlasti tiste v zaprtih prostorih, kot so oklepna vozila, tanki ali letala. V ameriški vojski običajno veljajo najvišje omejitve telesne višine zaradi varnosti vojakov in prilagojenosti opremi, pišejo mediji.

Usluga Trumpu

Če bi Barron res pridobil zdravstveno opravičilo, ne bi bil prvi član družine, ki bi se izognil vojaškemu roku. Pokojni dr. Larry Braunstein, podiater iz Queensa, je nekoč Donaldu Trumpu diagnosticiral petni trn kot uslugo njegovemu očetu Fredu Trumpu, s čimer mu je pomagal preprečiti vpoklic v vojsko. Njegovi hčeri, dr. Elysa Braunstein in Sharon Kessel, sta za New York Times potrdili, da jima je oče pogosto pripovedoval o tem dogodku.

»To je bila družinska legenda,« je povedala Elysa Braunstein in dodala, da so o tem pogosto govorili v krogu družine in prijateljev. Po dokumentih je dr. Braunstein v šestdesetih letih najemal ordinacijo od Freda Trumpa. Njegovi hčeri sta pojasnili, da je njun oče diagnozo postavil kot neposredno uslugo starejšemu Trumpu.

»Vem, da je bila to usluga,« je dodala Braunsteinova in pojasnila, da je ta »majhen ustrežljiv korak« njenemu očetu zagotovil »dostop« do Freda Trumpa. Pred tem zdravstvenim izvzetjem je Donald Trump med šolanjem kar štirikrat zaprosil za odlog vojaške službe.

Zanimivo je, da se v istem pogovoru ni mogel spomniti imena zdravnika. Petni trn so kostni izrastki, ki nastanejo zaradi nalaganja kalcija na petni kosti, zdravijo pa jih z razteznimi vajami, ortozami ali v težjih primerih z operacijo. Predsednik je potrdil, da zaradi tega stanja nikoli ni bil operiran.