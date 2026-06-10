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Amerika napadla Iran, ta objavil posnetek maščevalnega udara (VIDEO)

Ameriška vojska izvedla napade na Iran po sestrelitvi helikopterja, Teheran odgovoril z udarci na ameriške cilje
FOTO: Wana Via Pool Via Reuters
FOTO: Wana Via Pool Via Reuters
STA, N. Č.
 10. 6. 2026 | 10:34
 10. 6. 2026 | 10:34
2:09
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Ameriška vojska je ponoči izvedla vrsto napadov na Iran kot odgovor na sestrelitev ameriškega helikopterja Apache, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Napadi so se začeli ob 17. uri po vzhodnoameriškem času (23. uri po vzhodnoevropskem času) in so bili po navedbah Centcoma samoobrambni.

»Operacija je bila sorazmeren odgovor na nedavne napade na ameriške sile in mednarodne trgovske ladje, ki so plule skozi regionalne vode,« je sporočilo poveljstvo. Ameriške sile so napadle iranske sisteme zračne obrambe, kopenske nadzorne postaje in radarje v bližini Hormuške ožine.

Ameriški uradnik je za CNN pojasnil, da so novi napadi opozorilni strel, ki naj ne bi oviral pogajanj med Washingtonom in Teheranom za končanje vojne. Še vedno ni jasno, ali so Iranci dejansko namenoma merili v ameriški helikopter, ki so ga po besedah predsednika Donalda Trumpa sestrelili v ponedeljek.

Predsednik Trump je že v torek na družbenem omrežju Truth Social napovedal, da bodo ZDA na napad odgovorile.

Odgovor Irana

Iranska revolucionarna garda se je ponoči odzvala z napadi na ameriške cilje v Bližnjevzhodni regiji. Napadi so zajeli Bahrajn in Jordanijo, o incidentih pa poročajo tudi iz Kuvajta.

Garda je sporočila, da je zadela ameriško vojaško oporišče v Bahrajnu in štiri cilje v Jordaniji. Notranje ministrstvo Bahrajna je na družbenem omrežju X opozorilo prebivalce, naj ostanejo mirni in poiščejo varno zavetje, medtem ko je kuvajtska vojska sporočila, da njihova zračna obramba nadzira sovražne cilje, brez navajanja izvora napadov.

Dogajanje se odvija v času, ko med ZDA in Iranom od 8. aprila sicer velja dogovor o prekinitvi ognja, ki ga zdaj krhajo novi incidenti.

Ameriški napadi in iranski odgovori pomenijo novo eskalacijo napetosti v regiji, kjer že dolgo vlada negotovost glede varnosti plovnih poti in vojaških prisotnosti.

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