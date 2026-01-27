  • Delo d.o.o.
MINNESOTA V SREDIŠČU POLITIČNEGA POTRESA

Amerika v ognju, Biden obsodil vlado: »Naši državljani niso tarče lastne države!«

ZDA v krizi: smrt dveh državljanov sprožila alarm celotni državi.
Joe Biden FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Joe Biden FOTO: Jonathan Ernst Reuters
STA, A. G.
 27. 1. 2026 | 19:29
 27. 1. 2026 | 19:29
2:27
A+A-

Nekdanji predsednik ZDA Joe Biden je danes obsodil nasilje agentov zvezne vlade v Minnesoti. V objavi na družbenem omrežju X je zapisal, da je to, kar se dogaja, izdaja najbolj temeljnih vrednot ZDA. Biden je zapisal, da ZDA niso država, ki pobija državljane na ulicah. Zahteval je neodvisni preiskavi tako smrti Renee Good v začetku meseca kot Alexa Prettija v soboto. Zahteval je tudi konec operacij zvezne vlade v Minnesoti.

»Prebivalci Minnesote so nas vse spomnili, kaj pomeni biti Američan in dovolj so trpeli zaradi te administracije. Nasilje in teror nimata mesta v ZDA, še posebej, če je naša lastna vlada tista, ki napada ameriške državljane. Nihče ne more uničiti tega, kar Amerika predstavlja in v kar verjame, niti predsednik, če se vsi - vsa Amerika - upremo in izrazimo svoje mnenje. Vemo, kdo smo. Čas je, da to pokažemo svetu,« je objavil Biden.

Pred Bidnom sta nasilje obsodila nekdanja ameriška predsednika Barack Obama in Bill Clinton. Obama je ustrelitev Prettija označil za budnico Američanom, ko se napadajo osnovne vrednote države in Clinton, ki je te trenutke označil za prelomnico. »Če po 250 letih damo stran naše svoboščine, jih morda nikoli več ne dobimo nazaj,« je zapisal Clinton. Nekdanji predsedniki ZDA so se skozi zgodovino tradicionalno vzdržali kritik naslednikov, vendar se je ta tradicija končala s Trumpom, ki je po porazu na volitvah 2020 štiri leta do zmage na volitvah 2024 nenehno kritiziral Bidna.

Trump je zaradi protestov v Minnesoti zamenjal vodjo zveznih operacij v tej zvezni državi Gregoryja Bovina z vodjo svojega urada za meje Tomom Homanom. Tudi Homan ima glede na izjave v zadnjem letu dni sicer podobno agresivna stališča do nezakonitega priseljevanja kot Bovino. Na tankem ledu naj bi bila tudi ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, ki je imela v ponedeljek dve uri sestanka s Trumpom, poroča televizija ABC. Danes je njeno odstavitev zahteval tudi demokratski senator John Fetterman.

image_alt
Neverjetno: Trumpov ICE, ki ubija ljudi, prihaja v Evropo. Varoval bo olimpijske igre

image_alt
Pred Trumpovimi agenti niso varni niti Slovenci: Ice iz ZDA izgnal že tri

image_alt
Nov uboj v Minneapolisu okrepil proteste proti agentom Ice

