Ameriška strateška ladja, specializirana za prestreg iranskih raket, že nekaj dni v Dubrovniku (FOTO)

Prihod ameriške ladje USS Oscar Austin v Dubrovnik je včeraj med prvimi komentiral predsednik Zoran Milanović, ki za začetek meni, da je zakon, po katerem zavezniške ladje vstopajo v Jadran, protiustaven. Vstopa ladje naj namreč Hrvaška ne bi odobrila, oziroma ni bila v odločitev niti vpletena. »Nekaj tisoč vojakov vstopa v hrvaško pristanišče, v notranje morje. Sprašujem se, kakšna je razlika med tem in 7. členom ustave, ki pravi, da mora vstop tuje vojske, zavezniške – slednje sploh ni bilo načrtovano – odobriti parlament?«

Obrambni minister Ivan Anušić medtem zagovarja, da gre le za logistični obisk zaveznikov. »Smo zavezniki, strateški zavezniki. Ne letalonosilka, ki je bila prej v Splitu, in ne rušilec, ki je zdaj v Dubrovniku, nista prišli na operativne bojne misije,« poudarja.

Uradno gre za turistični obisk

Informacije o prihodu sodobno opremljenega rušilca, ki je bil zasidran ob dveh križarkah, so bile precej skope, njegov prihod pa je bil objavljen šele v zadnjem trenutku. Pristaniška uprava Dubrovnik pravi, da na ladji potekajo običajni postopki. »Ladja opravlja normalne operacije, razklada oljno vodo in odpadke,« je dejal Željko Lončarić, vodja oddelka za operacije.

Tudi dubrovniški župan Mato Franković v obisku menda ne vidi nič nenavadnega. »Vsako leto imamo nekaj različnih vojnih ladij iz različnih držav, ki se ustavijo. Pogosto se zgodi, da se ustavi tudi vojna ladja ameriške mornarice,« je dejal Franković. Posadka ladje USS Oscar Austin bo v Dubrovniku uradno ostala na počitnicah do srede.