Ameriška vojska bo posledice vojne z Iranom čutila še leta

»Živimo v dobi pomanjkanja,« je že leta 2024 na münchenski varnostni konferenci opozoril takratni senator in današnji podpredsednik J. D. Vance. Njegove besede, da ZDA nimajo dovolj streliva za hkratno podporo vojnam v Evropi, na Bližnjem vzhodu in morebitnem spopadu v Aziji, se danes zdijo preroške. Vojna z Iranom, ki jo je sprožil Donald Trump, je ameriške oborožene sile izčrpala do skrajnosti, operacija »Epski bes« pa bo pustila dolgotrajne posledice na njihovi bojni pripravljenosti, poroča Jutarnji list.

Po analizah inštituta Payne iz Kolorada so ZDA v prvih 16 dneh vojne porabile približno 11.000 kosov različnega streliva, kar predstavlja najintenzivnejšo zračno kampanjo v moderni zgodovini. Čeprav so zaloge cenejših vodenih bomb tipa JDAM skoraj neomejene, se kritična težava skriva v pomanjkanju dragega in redkega orožja dolgega dosega ter prestreznikov protizračne obrambe.

Prazna skladišča in počasna proizvodnja

Zaloge sistemov Patriot in THAAD so bile nizke že pred začetkom konflikta, saj so ZDA velik del teh virov porabile za obrambo Izraela. Mark Cancian iz centra CSIS opozarja na kruto matematiko: »Vsak Patriot, ki ga izstrelimo, pomeni enega manj za Ukrajino ali zahodni Pacifik.« Nadomeščanje porabljenega bo trajalo leta, težava pa ni le denar – strošek streliva samo v prvih štirih dneh ocenjujejo na 26 milijard dolarjev –, temveč počasne dobavne verige. Pentagon sicer načrtuje drastično povečanje proizvodnje raket Tomahawk in Patriot, vendar Kongres še ni odobril potrebnih sredstev. Poleg tega je proizvodnja raketnih motorjev odvisna od redkih mineralov in surovin, ki jih v veliki meri nadzoruje Kitajska. »Kongres lahko čez noč odobri milijarde, ne more pa čez noč ustvariti galija ali neodima,« poudarjajo strokovnjaki.

Poleg streliva so na udaru tudi plovila in posadka. Od 11 ameriških letalonosilk sta v operaciji trenutno aktivni dve, USS Gerald R. Ford pa bo kmalu podrl rekord za najdaljšo misijo po vietnamski vojni. Dolgotrajna izpostavljenost se že pozna; na omenjeni ladji je nedavno izbruhnil požar, ki je trajal 30 ur, posadke pa so pod izjemnim psihičnim pritiskom. Joe Costa, nekdanji uradnik Pentagona, razmere nazorno opisuje: »To je tako, kot bi mesece vozili avtomobil s hitrostjo 300 kilometrov na uro, ne da bi mu zamenjali olje.«

Izkušnje za ceno razkritja taktike

Vojna je ameriški vojski sicer prinesla tudi nekatere prednosti, kot so bojne izkušnje, testiranje umetne inteligence pri določanju ciljev in uvajanje cenejših dronov. Vendar pa te koristi prinašajo veliko tveganje. ZDA so Kitajski nevede razkrile svoje taktike, na primer metode odstranjevanja min v Hormuški ožini. Te informacije bi Peking lahko s pridom uporabil v primeru napada na Tajvan.

Ironično je, da je Trumpova ekipa prišla na oblast s kritiko preteklega zapravljanja virov v vojnah in obljubo o osredotočanju na Kitajsko. Danes pa prav vojna v Iranu črpa ameriške moči v Aziji – od tam so morali premestiti enote marincev in obrambne sisteme. Tom Karako iz CSIS zaključuje brez olepševanja: »Ogromna poraba streliva in oslabitev protiraketne obrambe bi lahko do konca desetletja resno spodkopali ameriško vojaško moč v Pacifiku.«