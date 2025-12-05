Ameriške sankcije stresajo Kremelj, Putin ostaja brez milijard in vpliva na Balkanu

Ameriške sankcije ne povzročajo le finančnega pritiska doma, temveč spreminjajo tudi politično podobo vzhodne Evrope. Ruski poslovni in politični vpliv, ki je bil desetletja globoko zasidran na Balkanu, dramatično slabi. Najnovejši paket ameriških sankcij proti ruskima energetskima velikanoma Rosneftu in Lukoilu je Vladimirju Putinu zadal ogromen finančni udarec – in to prav v času, ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da obstaja prostor za dogovor o končanju vojne. Z udarom po naftnem sektorju – najpomembnejšem viru prihodkov ruske države – je Washington odprl novo luknjo v ruskem proračunu in prisilil Moskvo v ekonomski boj s časom. Ocenjujejo, da sankcije Putina mesečno stanejo med 2,5 in 5 milijard dolarjev, kar predstavlja približno tretjino ruskih prihodkov od izvoza energentov. Poleg finančnega pritiska doma sankcije preoblikujejo tudi politično sliko vzhodne Evrope. Ruski poslovni vpliv in z njim povezan politični interes, ki je bil desetletja trdno zasidran na Balkanu, se hitro topita.

»Opazujemo prečrtavanje interesnih sfer,« je za britanski Telegraph povedal Igor Novaković iz beograjskega Centra za mednarodne in varnostne zadeve. »Ruski poslovni vpliv – in politična moč, ki jo prinaša – je končan.« Bolgarijo, kjer ima Lukoil največjo rafinerijo in stotine bencinskih črpalk, bi sankcije močno prizadele. Da bi preprečila paralizo energetskega sektorja, je vlada prevzela nadzor nad podjetjem in postavila državnega upravitelja, medtem ko imajo po ameriškem roku šest mesecev časa, da najdejo neruskega kupca. »Lukoil je bil krona ruskega vpliva,« poudarja ekonomist Ruslan Stefanov. »Tudi če bi prišlo do miru, Rusija ostaja nasprotnica Evrope. Ločitev je ključna.« V Srbiji, ki že leta lovi ravnotežje med Moskvo in Brusljem, se predsednik Aleksandar Vučić pripravlja, da prevzame nadzor nad Naftno industrijo Srbije, ki je večinsko v lasti Gazproma. Rafinerija trenutno stoji, ker sankcionirani NIS nafte ne more zakonito prodajati. Kljub spravljivemu tonu do Moskve analitiki menijo, da je Kremelj v Srbiji izgubil ključno orodje vpliva in da bo Beograd »potisnjen proti Zahodu«.

Eksplozija »neznanih« prodajalcev

Sankcije so skoraj ustavile izvoz Lukoila – ta se je v dveh mesecih zmanjšal za 89 odstotkov – medtem ko je Rosneft zabeležil 28-odstotni padec. Toda Moskva hitro menja taktiko. Nakup ruske nafte je še vedno legalen; prepovedane so le transakcije s sankcioniranimi podjetji. Zato prodajo vse pogosteje preusmerjajo prek novih, »neznanih« podjetij. Njihov delež v izvozu ruske nafte se je več kot potrojil in presegel milijon sodov dnevno, kažejo podatki podjetja Kpler. Analitiki ocenjujejo, da bo Rusija potrebovala dva do tri mesece, da v celoti preusmeri trgovinske kanale – podobno kot Iran, ki že leta deluje pod sankcijami. Čeprav se lahko izvoz sčasoma povrne, bodo padali prihodki. Ruska nafta se zdaj prodaja z večjim popustom: Indija plačuje do 6 dolarjev manj na sod, na Kitajskem pa je cena prenehala biti višja od tržne in je zdaj nižja za približno 4 dolarje.

Ključno vprašanje ostaja: ali lahko ekonomski udarec prisili Putina k pogajanjem? »Rusi se ne bodo predali brez boja,« opozarja Stefanov. »Toda te sankcije so že davno zamujene, če Zahod res želi Rusijo pripeljati za pogajalsko mizo,« poroča 24sata.hr.