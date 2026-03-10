  • Delo d.o.o.
HORMUŠKA OŽINA

Ameriški minister za energijo umaknil izjavo o spremljanju tankerja skozi Hormuško ožino

Televizija CNN je na podlagi neimenovanih obveščevalnih virov ameriške vlade poročala, da je Iran začel polagati mine v Hormuško ožino.
FOTO: Benoit Tessier Reuters
FOTO: Benoit Tessier Reuters
STA, A. G.
 10. 3. 2026 | 22:43
 10. 3. 2026 | 22:43
3:09
A+A-

Ameriški minister za energijo Chris Wright je na omrežju X objavil, da je ladja ameriške vojaške mornarice uspešno pospremila naftni tanker skozi Hormuško ožino, kar je iranska revolucionarna garda hitro zanikala, Wright pa je kmalu zatem objavo izbrisal, poroča AFP. »Nobena ameriška vojaška ladja se v času vojne ni drznila približati Omanskemu morju, Perzijskemu zalivu ali Hormuški ožini,« je kmalu po Wrightovi objavi izjavil tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Ali Mohamed Naini. Televizija CNN je na podlagi neimenovanih obveščevalnih virov ameriške vlade poročala, da je Iran začel polagati mine v Hormuško ožino.

Wright in Pentagon doslej še nista komentirala zadeve v času, ko ameriški analitiki pravijo, da so višje cene nafte začele vplivati na politiko in izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede vojne proti Iranu. Tiskovna predstavnica Bele hiše je danes novinarjem povedala, da ameriške vojaške ladje doslej še niso spremljale tankerjev skozi Hormuško ožino. Trump je v ponedeljek na Floridi republikancem še pred zaprtjem borznega trgovanja izjavil, da se njihova »ekskurzija« v Iranu končuje, kar je cene nafte, ki so pred tem dosegle po 120 dolarjev za sod, znižalo na okrog 90 dolarjev.

Kasneje je na novinarski konferenci isti večer ponovil, da je zanj vojna proti Iranu bolj ali manj končana, kar je cene nafte znižalo pod 90 dolarjev za sod, zgodaj zjutraj pa poskrbelo še za rast delniških indeksov v Aziji. Trump je na novinarski konferenci šele napovedal možnost, da bodo ameriške vojaške ladje spremljale tankerje skozi Hormuško ožino, skozi katero gre v normalnih razmerah okrog 20 odstotkov vse svetovne nafte. V ponedeljek je grozil Iranu s še hujšimi napadi, če bo ožino zaprl, kar je iranska revolucionarna garda razglasila, čeprav AFP poroča, da je od 2. marca skozi ožino šlo več kot 20 »komercialnih« ladij, od tega devet naftnih in dva plinska tankerja. Pred vojno je skozi ožino šlo povprečno 138 ladij na dan.

Nafta je začela vplivati tudi na zavezništvo med Izraelom in ZDA

V ZDA je vojna podražila bencin za povprečno po 50 centov na galono (3,8 litra) na okrog 3,50 dolarja za galono, kar je v očitnem nasprotju s Trumpovim vztrajanjem, da mu je uspelo znižati cene bencina. Teheran je danes zagrozil, da dokler bo trajala vojna, skozi Hormuško ožino ne bo plul noben naftni tanker iz zalivskih držav. Nafta je začela vplivati tudi na zavezništvo med Izraelom in ZDA, saj je republikanski senator Lindsey Graham, ki vojno odločno podpira, objavil opozorilo Izraelu, naj ne napada iranskih naftnih objektov, ker to dviguje cene, je poročala televizija MS NOW.

Televizija CNN je na podlagi neimenovanih obveščevalnih virov ameriške vlade poročala, da je Iran začel polagati mine v Hormuško ožino.

Ralf Čeplak MencinkulturamuzejsmrtSlovenski etnografski muzejumetnostslovo
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANA FESTIVAL

Nekaj velikega se vrača v mesto

Osrednja poletna kulturna prireditev Slovenije.
4. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Slovenske železnice razkrivajo prizor, ki bi lahko spremenil pogled na jutri

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
